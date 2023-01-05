Gündem Büyükşehir kışa hazır
YEREL GÜNDEM

Büyükşehir kışa hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 539 araç, bin 399 personel ile bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde tüm zorlu hava şartları için hazırlıklarını tamamladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Büyükşehir kışa hazır
​Büyükşehir kışa hazır​

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle hava şartlarından dolayı oluşabilecek tüm aksilikler için gerekli önlemleri aldı. Başkan Yücel Yılmaz’ın talimatıyla hazırlıklarını tamamlayan tüm birimler, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Vatandaşların olumsuz koşullardan en az şekilde etkilenmesi için; teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zorlu hava koşullarında dahi hizmetlerini aralıksız sürdürebilecek.

539 Araç, Bin 399 personel

Her yıl olduğu gibi bu yılda kışa hazır olduklarını açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM) Daire Başkanı Halil Yılmaz, “İlimizden ilçelerimize, kırsal mahallerimize kadar en yaygın ve en güçlü teşkilat olarak güçlü bir şekilde kışa hazırız. Toplamda 539 araç, bin 399 personel ile bir dakika içerisinde aksiyon alacak şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık” dedi. Yaşanacak olumsuzluklarda toplu taşıma seferlerinin aksamaması için gerekli önlemleri alan Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri ve şehrin muhtelif alanlarında kontroller gerçekleştirilecek Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de her koşula hazırlıklı bir şekilde görevinin başında bekliyor.

Can dostlarımızın da yanındayız

Zorlu kış şartlarında; maddi durumunun yetersizliği nedeniyle konaklayacak yeri bulunmayan vatandaşlar ise 444 40 10 numaralı hattı arayarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlanıp yardım talebinde bulunabilirler. Dört mevsim sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını karşılayıp bakımlarını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de can dostlarımızın zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam edecek.
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

Bin 128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alınacak.
XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

XBB kabusu tüm dünyaya yayılıyor

Uyarılar peş peşe geliyor: Bu belirtilere dikkat.
ODTÜde düzenlenmek istenen Savunma Sanayi Zirvesi radikal sol örgütlerin salon işgaliyle engellendi

​Yıkım kararına rağmen sayıları gittikçe artıyor.

​Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı.

Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar.

​Uzman diyetisyen açıkladı: 16:8 modeli uygulanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.