Gündem Büyükşehir otuz Özel Halk Otobüsü hattı için kiralama ihalesi yaptı
YEREL GÜNDEM

Büyükşehir otuz Özel Halk Otobüsü hattı için kiralama ihalesi yaptı

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde toplu taşıma hizmeti verecek olan 30 adet özel halk otobüsü (H Plakalı) için ihale yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir otuz Özel Halk Otobüsü hattı için kiralama ihalesi yaptı
Van Büyükşehir Belediyesi

İlçelerde toplu taşıma kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesindeki 13 güzergahta çalıştırmak üzere 10 yıllığına 30 adet özel halk otobüsü hattı kiralama ihalesi gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Toplantı Salonu’nda açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihaleye şartları sağlayan 27 kişi katıldı. İhale komisyonu tarafından yapılan kontrollerin ardından dosyaları kabul edilen vatandaşlar her hat için ayrı ayrı teklif verdi. 30 bin TL muhammen bedelle başlayan hatlar, açık artırma usulüyle 31 bin TL’ye kiraya verildi. İhale sonucu 27 hat kiraya verilirken 3 hat için ise teklif veren olmadı.

İhale onay işlemlerinin ardından yeni otobüsler belirlenen güzergâhlarda hizmet vermeye başlayacak.

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