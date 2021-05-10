Büyükşehir Ramazan Bayramı’nda da yanınızda

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanmanın uygulandığı Ramazan Bayramı’nın Konya’da sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

TOPLU ULAŞIM BAYRAMDA PAZAR TARİFESİ İLE HİZMET VERECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçları, 17 Mayıs’a uygulanacak tam kapanma döneminde bayram öncesi “Cumartesi tarifesi” ile bayram günlerinde ise “Pazar tarifesi” ile hizmet verecek. Bu süreçte bisiklet tramvayı hizmet vermeyecek. Toplu ulaşım tarifelerine “atus.konya.bel.tr” web sayfasından ulaşılabiliyor.

KOSKİ 24 SAAT GÖREV BAŞINDA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185’i arayabilecekler.

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN YEMLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

31 ilçedeki 1.614 mezarlıkta temizlik çalışmalarını yapan Büyükşehir, defin işlemlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için çalışmalarını sürdürecek.

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Büyükşehir ekipleri, 31 ilçede haşere ile mücadele çalışmalarını bayramda da sürdürürken; Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Büyükşehir ekipleri başıboş hayvanların beslenmesi konusunda da ilçe belediyeleri ile birlikte çalışacak.

İTFAİYE 104 MERKEZDE NÖBETTE

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 104 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri tabii afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirebilecek.

ZABITA MESAİYE DEVAM EDECEK

Büyükşehir Zabıta, Ramazan Bayramı’nda da 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Zabıta ile ilgili şikâyetler ve talepler için 350 31 74 no’lu telefonlar aranabilecek.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR

Büyükşehir; bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile hizmet verecek.

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Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleriyle ilgili şikâyetlerini Alo 153 no’lu telefona bildirebilecek.