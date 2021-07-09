Büyükşehir teknofest 2021 öğrencilerine İHA eğitimleri verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2021 için geri sayım sürerken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, festival için hazırlanan Gaziantep Üniversitesi’nin (GAÜN) 120 öğrencisi ve 25 danışmanına Ticari İnsansız Hava Araçları (İHA) Pilotluk Eğitimi düzenledi. Eğitimlerin sonuç toplantısı ise Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş ve öğrencilerin katılımı ile GAÜN Makine Mühendisliği Dekanlık Binası’nda gerçekleşti. Toplantıda, İHA’ların mesleki kullanımı, yapılan eğitimlerin içeriği ve TEKNOFEST 2021 için hazırlanan GAÜN’lü ekipler hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrası protokol, dekanlık bahçesinde hazır bulunan TEKNOFEST ekiplerinin projelerinin hünerlerini seyretti, bilgi aldı.

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Ticari İHA Pilotluk Eğitimi Lisans eğitimlerine katılan öğrenci ve danışmanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı drone ehliyetlerini alarak onaylı birer pilot olmaya hak kazandı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bu yıl TEKNOFEST’e GAÜN’den katılan 17 takıma destek veriyor.

Gül: Teknofest sonrası Gaziantep’te hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını hepimiz gördük

Sonuç toplantısında konuşma yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, eğitimler ve yapılan çalışmalar için emek verenlere teşekkür ederek, “Başarı tercih ile başlıyor. Bu sizler için de geçerli, sizlere destek veren üniversitemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyeler için de. Bu tercihleri bilim, teknoloji yönünde kullandığınızda ortaya bir başarı çıkıyor. TEKNOFEST ile birlikte Gaziantep’te hiçbir şey eskisi gibi olmayacağını hepimiz gördük. Bundan sonraki süreçte daha iyisini yapmayı umuyoruz” diye konuştu.