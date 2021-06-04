Büyükşehir'den 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde farkındalık etkinliği

Çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisikletlerin gündelik hayattaki kullanımını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı personelleri örnek bir davranış sergiledi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde şehir için ulaşım ihtiyaçlarını bisiklet kullanarak giderdi. Böylelikle, sağlık, çevre, ulaşım, ekonomi, doğal afet ve güvenlik açısından bisikletin her alanda önemli olduğu anımsatıldı.

Öte yandan yeni tip koronavirüs sürecinde de sağlıklı bir ulaşım biçimi olarak öne çıkan bisikletin; güvenli, sosyal mesafeli, temassız, gürültüsüz, ekonomik, iklim dostu, hareketli, ucuz ve verimli avantajları bir kez daha 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde gözler önüne serildi.