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Büyükşehir’den ‘Balıkesir Kuzusu’ üretimine destek

Coğrafi işaret ile koruma altına alınan “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut, İvrindi, Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı ilçelerinde “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 5 ilçede 250 yetiştiriciye; toplam 2 bin 750 damızlık hayvan desteğinde bulunuyor. Kura çekimine Dursunbey’den başlandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
14:22 . 25/01/2023 Çarşamba
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Büyükşehir’den ‘Balıkesir Kuzusu’ üretimine destek

Büyükşehir’den ‘Balıkesir Kuzusu’ üretimine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir ekonomisinin lokomotifi tarım ve hayvancılığı önceleyerek hayata geçirdiği hizmetlerle üreticinin elini güçlendirmeye devam ediyor. Üretim merkezlerinden jeotermal kurutma tesisine kadar ürünlere katma değer sağlayacak birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, söz konusu projelerle kırsal kalkınmayı sağlayarak şehrin ekonomisini canlandırıyor, üreticinin elini güçlendiriyor.


5 İlçeye damızlık merkezi

Coğrafi işaret ile koruma altına alınan “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Kepsut, İvrindi, Savaştepe, Dursunbey, Sındırgı ilçelerinde “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” kuran Büyükşehir Belediyesi, ayrıca üreticilere damızlık hayvan desteğinde bulunuyor.

Dursunbey için kuralar çekildi

Küçükbaş hayvan varlığının yoğun olduğu İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Dursunbey ve Sındırgı’da belirlenen pilot bölgelerdeki 50 yetiştiriciye; 10 koyun 1 koç olmak üzere toplam 2 bin 750 damızlık hayvan desteğinde bulunmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey’den destek için başvuran üreticiler için kuraları çekti.

500 Dişi 50 erkek dağıtım projesi

Küçük aile işletmelerine destek verilerek koyunculuğun ilerlemesi, yaygınlaştırılması ve elit sürüler elde edilmesini amaçlayan proje kapsamında Büyükşehir, söz konusu 5 ilçede 50’şer üreticiye 10 koyun ve 1 koç desteği vererek toplam 250 üreticiye 2 bin 750 küçükbaş hayvan desteğinde bulunmuş olacak.


Diğer ilçeler için planlamalar yapılıyor

Diğer ilçeler için kura çekimleri önümüzdeki günlerde tamamlanarak dağıtımlar gerçekleştirilmeye başlanacak. Projenin hayvancılıkla uğraşan diğer ilçelerde de uygulanması planlanıyor.

#büyükşehir
#balıkesir
#kuzu
31 dakika önce
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Büyükşehir’den ‘Balıkesir Kuzusu’ üretimine destek
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