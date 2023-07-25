Büyükşehir’den Dursunbey yatırımlarına tam gaz





20 ilçeye eşit hizmet düsturuyla çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, alt yapıdan üst yapıya şehrin dört bir yanında hummalı bir çalışma yürütüyor. Körfez Bölgesi’nde şehrin turizm potansiyelini artırmak adına sezonda yaptığı çalışmaların yanı sıra tarımsal ve hayvansal üretimin yoğunlukta olduğu ilçelerde de hem üreticiyi destekleyecek projeleri hayata geçiriyor hem de aşınma tabakası özellikli sıcak asfalt serimi yaparak vatandaşın ulaşım konforunu artırıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Dursunbey İlçesi’nin ana arterleri olan; Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Balıkesir Caddesi, Eminbey Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve İmam Hatip Caddesi’ne yaklaşık 2 bin 350 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. İlçe Belediyesi ile koordineli yürütülen sıcak asfalt çalışmaları Dursunbey’de devam edecek.

Başkan Bahçavan’dan Büyükşehre Teşekkür

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçesinde sürdürdüğü asfalt çalışmasını “Caddelerimizde konfor artıyor. Bizlere her daim desteğini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diyerek mutluluğunu Dursunbeyliler ile paylaştı.

Aşınma tabakası nedir

Asfaltın en üst tabakası olan aşınma tabakası yoğun trafikli yollar ve otoyollarda asfalt betonu olarak uygulanmaktadır. Genellikle 5-6 cm kalınlığındadır. Bitmiş yol yüzeyinde yeterli güvenlik ve konfor için yeterli sürtünme katsayısına ve dayanıklılığa sahip bir tabakadır. Hem trafik yüküne hem de çevreden gelebilecek dış etkenlere karşı dayanıklıdır. Elastik deformasyonlara karşı yeterli esnekliğe karşı sahiptir bundan dolayı deformasyonlara karşı dayanıklıdır.



