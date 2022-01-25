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Büyükşehir’in ‘Sanatta 40.Yıl’ Sulu Boya Resim Sergisi açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, Vanlı Ressam Hüseyin Ayça'nın ‘Sanatta 40. Yıl’ adlı sulu boya resim sergisini sanatseverlerle buluşturdu

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Büyükşehir’in ‘Sanatta 40.Yıl’ Sulu Boya Resim Sergisi açıldı
​Büyükşehir’in ‘Sanatta 40.Yıl’ Sulu Boya Resim Sergisi açıldı ​

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında bir birinden güzel eser ve etkinlikleri Vanlı sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2022 kültür-sanat takvimi etkinlikleri kapsamında Vanlı Ressam Hüseyin Ayça'nın ‘Sanatta 40. Yıl’ sulu boya resim sergisi Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla açıldı.

Yapılan açılışa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in yanı sıra Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İl Kültür Müdürü Erol Uslu, Daire Başkanları ve sanatseverler katıldı.

Açılışın ardından Ressam Hüseyin Ayça, Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekilere resimlerini tanıttı.

Van’ın tarihinin anlatıldığı sergiyi gezmekten büyük zevk aldığını belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, "Bu güzel eserleri hem belediyemize kazandırdık hem de vatandaşlarımızla buluşturduk. Resimlerle Van'ın yakın tarihine şahitlik ettik. Biraz duygulandık. Van'ın dününü resimlerle gördük. Güzel bir çalışma olmuş." dedi.

Sergide, Sanatçı Hüseyin Ayça'nın imzasını taşıyan Van’ın eski yıllarını anlatan bir birinden güzel 48 sulu boya tablo sergilendi. Sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
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