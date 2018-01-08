ByLock tuzağına düşenler için yeni KHK

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

ByLock tuzağına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "KHK ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. 11 bin 480 kişi ile ilgili, uygulama ile Bylock'a yönlendirilmiş bulunan kişiler hakkında kamudan ihraçlar varsa KHK ile görevlerine iadelerie için talimatı oldu. Çalışma oldu, tek tek incelendi. Bir kısmı atılmış, bir kısmı da görevine devam ediyor. Kamu görevinden atılmış olanlar 2138 kişi. Bylock dışında bir başka gerekçe yoksa bunların iadesi yapılacaktır. Kurumlarımız bize bunlarla ilgili çalışmalarını iletiyorlar. 2 kurum kaldı, çalışmayı tamamladığında KHK çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

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