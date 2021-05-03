Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Caddebostan Sahilinde çirkin manzara Deniz salyası tedirginliği artarak devam ediyor
İSTANBUL

Caddebostan Sahili’nde çirkin manzara: Deniz salyası tedirginliği artarak devam ediyor

İstanbul’un sahillerinde yoğunluk gösteren deniz salyaları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Caddebostan Sahili’nde yoğun bir kokuya da neden olan deniz salyaları havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA
Caddebostan Sahili’nde çirkin manzara: Deniz salyası tedirginliği artarak devam ediyor
Caddebostan Sahili’nde deniz salyası tedirginliği artarak devam ediyor.

İstanbul’un sahil kesimlerinde etkisini göstermeye devam eden deniz salyası vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. Marmara Denizi’nin pek çok noktasında görülen deniz salyaları Caddebostan Sahili’ni de sardı. Denizde kirliliğe neden olan deniz salyaları kötü görüntülere neden olurken yoğun bir kokuyu da beraberinde getirdi. Caddebostan Sahili’nin o anları ise havadan görüntülendi.


“Ekosistemin bozulması bu yoğunluğu oluşturdu”

Deniz salyalarının oluşumuna ilişkin konuşan Balıkadamlar Kulüp Başkanı Gündoğdu, “Deniz salyası denilen olay, her sene meydana gelen bir olay aslında. Eskiden bu yaşanan olay nostaljik bir görüntü gibi inceden bir kar yağışı şeklinde derinlerde meydana gelirdi. Bu son olayda ise aslında ekosistemin bozulmasıyla denizlerimiz deniz salyasını taşıyamaz duruma geldi. Diplerde ve yüzeylerde görüldüğü gibi bozulan algler yüzeyde birikinti ve adacıklar oluşturdu. Son 2 haftadır Marmara Denizi, Adalar çevresi ve orta sular deniz salyasıyla kaplı durumda. Ağlar dibe basılmış durumda. Bu konunun acilen incelenmesi gerekir” dedi.
"Görüntü hiç hoş değil"

Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Emine Ölmez, “Görüntü hiç hoş değil. Bu konunun araştırılması gerekiyor. Hem koku açısından hem de görüntü bakımından hiç hoş gözükmüyor. Çevreye de zararlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Abone Ol Google News
Dünya basınının iki yüzlülüğü

Dünya basınının iki yüzlülüğü

Söz konusu Türkiye olunca tüm hikaye değişiyor.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

Fenerbahçe-Erzurumspor maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Tedbirler tabloya yansıdı

​Vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor.

Çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Futbolcuları<br>için oruç tutuyor

Futbolcuları
için oruç tutuyor

İtalyan kondisyoner, Beşiktaş'ın gizli kahramanı.

İhracata rekor kırdıran ülkeler

İhracata rekor kırdıran ülkeler

Türkiye adım adım 200 milyar dolara koşuyor.

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Anastasiadis'a tepki

​Bakan Koca konuşuyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.