Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, artan koronavirüs vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Haber Merkezi 18 Haziran 2020, 07:09 Son Güncelleme: 18 Haziran 2020, 07:25 DHA