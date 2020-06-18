Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu
Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, artan koronavirüs vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
İstanbuş Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaş kalabalığı son günlerde artan vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen devam ediyor.
MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYDILAR
Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Çimlere oturan vatandaşlar ise sokak müzisyenlerini dinledi. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.