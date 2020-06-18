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İSTANBUL

Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, artan koronavirüs vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen vatandaş kalabalığı devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Haber Merkezi DHA
Caddebostan Sahili'nde oluşan yoğunluk.
Caddebostan Sahili'nde oluşan yoğunluk.

İstanbuş Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaş kalabalığı son günlerde artan vaka sayısına ve yapılan uyarılara rağmen devam ediyor.

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

  • Çoğunluğu gençlerden oluşan vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Çimlere oturan vatandaşlar ise sokak müzisyenlerini dinledi. Yapılan tüm uyarılara ve sahilde devriye görevi yapan polis ekiplerinin anonslarına rağmen bazı vatandaşlar maske takmazken bazılarının ise sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

Kadıköy'de her gün aynı manzara: Koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar
FOTOĞRAF 9
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1 Haziran'dan itibaren koronavirüs salgını kapsamında alınan kısıtlama tedbirlerinin normalleşme süreciyle birlikte kaldırılması sonrasında vatandaşlar sahillere akın etti.
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Kadıköy'deki Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.
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Arkadaşları ve aileleriyle birlikte çimlere oturan vatandaşlar canlı müzik dinleyerek vakit geçirirken bazı vatandaşlarsa yürüyüş yaparak bisiklet sürdü.
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Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.
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Öte yandan sahillere akın eden vatandaşlara polis ekipleri “Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüsü ile mücadeleniz devam ediyor.
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Salgın tehlikesi geçmiş değil, lütfen tedbirlerimize uyarmaya devam edelim şeklinde anons yaparak uyarıda bulundu.
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 Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu 
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 Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu 
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 Kadıköy Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu 
Kadıköy'de her gün aynı manzara: Koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar
Kadıköy'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Moda ve Caddebostan Sahili'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis ekipleri, Moda Sahili'nde vatandaşlara uyarıda bulundu.



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