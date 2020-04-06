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ANKARA

Çağrı Merkezi değil Çare Merkezi: Mamaklılar evinde kalıyor çağrı merkezi çözüm üretiyor

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, Korona Virüs salgını dolayısı ile evlerinde kalan Mamaklıların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, toplam ise yüzde 65’in üzerinde bir performans gösterdi.
Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, toplam ise yüzde 65’in üzerinde bir performans gösterdi.

Virüsün Türkiye’de gözüktüğü günden bu güne kadar 7 bin 191 çağrı alan merkez, gelen 3 bin 102 istek ve mailin 2 bin 9’nu telefonda çözüme kavuşurken bin 92’si ise işleme almış durumda.

Virüsün baş gösterdiği bu zamana kadar geçen sürede telefonda çözüme ulaştırdığı talep ve isteklerde yüzde 75’lik bir başarı yakalayan Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, toplam ise yüzde 65’in üzerinde bir performans gösterdi.

Çağrı Merkezi değil Çare Merkezi: Mamaklılar evinde kalıyor çağrı merkezi çözüm üretiyor

Vatandaşımızın yanındayız

Korona virüsü nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar gerek 65 yaş üstüne gerekse ihtiyaç sahipleri ailelerimize hijyen ve destek paketleri gönderdik. Bunun yanı sıra evlerinde kalıp istek ve taleplerini çözüm merkezimize ileten vatandaşlarımızın, sorunlarını en kısa sürede çözüme ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

Çağrı Merkezi değil Çare Merkezi: Mamaklılar evinde kalıyor çağrı merkezi çözüm üretiyor

Çağrı Merkezi değil Çare Merkezi: Mamaklılar evinde kalıyor çağrı merkezi çözüm üretiyor
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