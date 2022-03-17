Cahit Özkan: Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık
AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu. Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların brent petrol fiyatlarındaki düşüşle geri alınmaması ve devletin buradaki rolüne değinen Özkan, "Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var." dedi. Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, "Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz" diye konuştu.
TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu.
"HÜKÜMETİN AKARYAKIT FİYATLARINA DAHLİ YOK"
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün akaryakıt fiyatları örneği üzerinden sorduğu, "Çıkarken bu kadar hızlı artan fiyatlar, inerken neden kuruş kuruş iniyor? Devlet buna müdahale etmiyor mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var." diye konuştu.
Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, "Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz" dedi.
"Özellikle şu anda yaşanan küresel fiyat artışlarını değerlendirmek lazım. Sadece Türkiye üzerinde midir bu artışlar? En önemli soru bu. Vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılarda, EMTİA fiyatlarındaki artış, bölgesel riskleri küresel ısınmaya bağlı birçok etken var. Bu süreci en başarılı yöneten ülkelerdeniz.
Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişi kimse inkar edemez. 2 çıktıysa 2 indi ancak mazot ve petrol fiyatlarında hükümetin dahli söz konusu söz konusu değil. Bir usulsüzlük söz konusu olursa, fiyat artışına paralel Türkiye'nin fiyatları belirlenmezse EPDK'nın yaptırım yetkisi var.
Akaryakıtta şu anda neredeyse vergi oranı sıfırlanmış vaziyetteyiz. Petrol fiyatları dolar üzerinden belirleniyor. Fiyatını ister TL'ye ister Euro'ya çevirelim. Avrupa'da uluslararası borsalarda belirlenen fiyatlarla farklı ülkelerden petrol alıyoruz. Türkiye'de 1.5-1.6 Euro iken varil fiyatı, 2.2-2.4 Euro'lara kadar çıktı. Demek oluyor ki Türkiye bu noktada 1.2-1.3 Euro'ya mazot satıyorsa aradaki fark Avrupa'daki vergilerdir. Biz bu vergileri sıfırladık."