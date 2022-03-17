Gündem Cahit Özkan Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık
POLİTİKA

Cahit Özkan: Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu. Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların brent petrol fiyatlarındaki düşüşle geri alınmaması ve devletin buradaki rolüne değinen Özkan, "Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var." dedi. Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, "Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Özkan: Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık
AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu.

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Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti

"HÜKÜMETİN AKARYAKIT FİYATLARINA DAHLİ YOK"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün akaryakıt fiyatları örneği üzerinden sorduğu, "Çıkarken bu kadar hızlı artan fiyatlar, inerken neden kuruş kuruş iniyor? Devlet buna müdahale etmiyor mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var." diye konuştu.

Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, "Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz" dedi.

Cahit Özkan: Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık
OYNAT 04:36
Cahit Özkan: Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık
AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu. Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların brent petrol fiyatlarındaki düşüşle geri alınmaması ve devletin buradaki rolüne değinen Özkan, 'Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var.' dedi. Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, 'Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz' diye konuştu.

"AKARYAKITTAKİ VERGİLERİ NEREDEYSE SIFIRLADIK"

Özkan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Özellikle şu anda yaşanan küresel fiyat artışlarını değerlendirmek lazım. Sadece Türkiye üzerinde midir bu artışlar? En önemli soru bu. Vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılarda, EMTİA fiyatlarındaki artış, bölgesel riskleri küresel ısınmaya bağlı birçok etken var. Bu süreci en başarılı yöneten ülkelerdeniz.

Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişi kimse inkar edemez. 2 çıktıysa 2 indi ancak mazot ve petrol fiyatlarında hükümetin dahli söz konusu söz konusu değil. Bir usulsüzlük söz konusu olursa, fiyat artışına paralel Türkiye'nin fiyatları belirlenmezse EPDK'nın yaptırım yetkisi var.

Akaryakıtta şu anda neredeyse vergi oranı sıfırlanmış vaziyetteyiz. Petrol fiyatları dolar üzerinden belirleniyor. Fiyatını ister TL'ye ister Euro'ya çevirelim. Avrupa'da uluslararası borsalarda belirlenen fiyatlarla farklı ülkelerden petrol alıyoruz. Türkiye'de 1.5-1.6 Euro iken varil fiyatı, 2.2-2.4 Euro'lara kadar çıktı. Demek oluyor ki Türkiye bu noktada 1.2-1.3 Euro'ya mazot satıyorsa aradaki fark Avrupa'daki vergilerdir. Biz bu vergileri sıfırladık."

Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
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​Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, akaryakıt fiyatlarında yapılacak zam ve zammın geri çekildiği haberleri üzerinden EPGİS'i hedef almıştı.
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Kurumun vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.
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EPDK Başkanı'nın işaret ettiği suç duyurusu adli makamlara icra etti.
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\"SUÇ DUYURUSU NEDENİYLE FİYAT DUYURUSUNA ARA VERDİK\"<br><br><br>Söz konusu gelişme sonrası açıklama yapan EPGİS, süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu.
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​Sendikadan yapılan açıklamada, \"Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla\" denildi.
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AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTTI?<br><br>Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor.
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Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor.
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.
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EPGİS'ten geçen hafta zamlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı.
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Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini duyurmuştu.
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\"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulanmıştı.
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Söz konusu süre zarfında brent petrolün varil fiyatı 134 dolar seviyesini test etmişti.
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PETROL FİYATLARINDA BİR HAFTADA BÜYÜK DÜŞÜŞ<br><br>Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi.
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Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu.
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Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu.
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Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.
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Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor.
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Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor.
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İNDİRİM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA<br><br>Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
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Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
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Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.
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Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor?
Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu. Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti. Son bir haftada yaşanan düşüşler sonrası ise herhangi bir açıklama yapmayan sendika, 'benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağına dair haberleri vermiyorlar' eleştirilerine maruz kalmıştı. Peki Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor? Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? EPGİS indirim haberlerini neden vermiyor? İşte detaylar...

Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal saldırıları, tarımdan ekonomiye birçok sektörü sert şekilde vurdu.
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ABD Başkanı Joe Biden’ın geride hafta, Rusya’dan gaz ve petrol alımını yasaklama kararının ardından petrol fiyatları rekor tazeleyerek tarihe geçti.
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Brent petrolün varil fiyatı, o gün içerisinde 134 dolar seviyesini test etti.
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Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptırımlara en hızlı şekilde yanıt vererek yurt dışına ürün ve hammadde ihracatını yasakladığını açıkladı.
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Gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında ciddi oranda yükseliş görüldü.
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Türkiye'de o akşam yapılması planlanan zamlar, brent petrolün varil fiyatında yaşanan ani düşüş nedeniyle geri çekilmişti.
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20'nci gününe giren savaş ortamında gerilim günden güne azalırken brent petrol fiyatlarında da ciddi şekilde düşüş yaşandı.
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Geçtiğimiz hafta 134 dolar seviyesini gören brent petrol, bu gece yeniden 100 doları gördü. (Kaynak: TradingWiew)
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Yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim bekleniyor.
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BRENT PETROLÜN FİYATI NEDEN DÜŞTÜ? DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?<br><br>Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 100 dolara düştü.<br>
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Dün 105 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 02.00 büyük bir düşüşle 100 dolara geriledi.<br>
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Fiyatlardaki düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haber akışının etkili olduğu belirtiliyor.
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Öte yandan yarın Ukrayna ve Rusya heyetlerinin çevrim içi olarak yapacakları görüşmenin fiyatlardaki hareketlilikte etkili olduğu değerlendiriliyor.
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Petrol fiyatlarında, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile gün içinde geri çekilmeler görülmüştü.
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Geçen hafta zirveyi gören brent petrolde dev düşüş: Akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?
Brent petrolde son dakika haberi... Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle benzin, motorin ve petrol fiyatlarında yaşanan dev artış geçen hafta yavaşlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan gaz ve petrol alımını yasaklamasının ardından birkaç gün evvel 134 dolar ile zirveyi gören brent petrol, bu gece 100 dolar seviyesine indi. Yaşanan gelişme sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatları düşer mi? İndirim akaryakıt fiyatlarına yansır mı? sorularını sormaya başladı. Peki 2022 petrol varil fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları neden artıyor? Akaryakıt tavan fiyat uygulaması nedir? İşte detaylar...

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​Cahit Özkan TVNET canlı yayınında açıkladı.

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