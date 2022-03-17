TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu.

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"HÜKÜMETİN AKARYAKIT FİYATLARINA DAHLİ YOK"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün akaryakıt fiyatları örneği üzerinden sorduğu, "Çıkarken bu kadar hızlı artan fiyatlar, inerken neden kuruş kuruş iniyor? Devlet buna müdahale etmiyor mu?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var." diye konuştu.

Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, "Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz" dedi.

OYNAT 04:36 Cahit Özkan: Akaryakıt fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil vergiyi de neredeyse sıfırladık AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının konuğu oldu. Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların brent petrol fiyatlarındaki düşüşle geri alınmaması ve devletin buradaki rolüne değinen Özkan, 'Mazot ve petrol fiyatlarına hükümetin dahli söz konusu değil. Bir usulsüzlük olursa, EPDK'nın yaptırım yetkisi var.' dedi. Özkan, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki verginin neredeyse sıfırlandığını ifade ederek, 'Avrupa'da 2.2-2.4 Euro arasında satılan akaryakıtı biz 1.2-1.3 Euro'ya vatandaşımıza veriyoruz' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"AKARYAKITTAKİ VERGİLERİ NEREDEYSE SIFIRLADIK"

Özkan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

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"Özellikle şu anda yaşanan küresel fiyat artışlarını değerlendirmek lazım. Sadece Türkiye üzerinde midir bu artışlar? En önemli soru bu. Vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılarda, EMTİA fiyatlarındaki artış, bölgesel riskleri küresel ısınmaya bağlı birçok etken var. Bu süreci en başarılı yöneten ülkelerdeniz.

Brent petrolün varil fiyatındaki yükselişi kimse inkar edemez. 2 çıktıysa 2 indi ancak mazot ve petrol fiyatlarında hükümetin dahli söz konusu söz konusu değil. Bir usulsüzlük söz konusu olursa, fiyat artışına paralel Türkiye'nin fiyatları belirlenmezse EPDK'nın yaptırım yetkisi var.

Akaryakıtta şu anda neredeyse vergi oranı sıfırlanmış vaziyetteyiz. Petrol fiyatları dolar üzerinden belirleniyor. Fiyatını ister TL'ye ister Euro'ya çevirelim. Avrupa'da uluslararası borsalarda belirlenen fiyatlarla farklı ülkelerden petrol alıyoruz. Türkiye'de 1.5-1.6 Euro iken varil fiyatı, 2.2-2.4 Euro'lara kadar çıktı. Demek oluyor ki Türkiye bu noktada 1.2-1.3 Euro'ya mazot satıyorsa aradaki fark Avrupa'daki vergilerdir. Biz bu vergileri sıfırladık."

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FOTOĞRAF 22 ​Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında, akaryakıt fiyatlarında yapılacak zam ve zammın geri çekildiği haberleri üzerinden EPGİS'i hedef almıştı. Kurumun vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti. EPDK Başkanı'nın işaret ettiği suç duyurusu adli makamlara icra etti. \"SUÇ DUYURUSU NEDENİYLE FİYAT DUYURUSUNA ARA VERDİK\"<br><br><br>Söz konusu gelişme sonrası açıklama yapan EPGİS, süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu. ​Sendikadan yapılan açıklamada, \"Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla\" denildi. AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ARTTI?<br><br>Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı. EPGİS'ten geçen hafta zamlara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı. Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini duyurmuştu. \"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulanmıştı. Söz konusu süre zarfında brent petrolün varil fiyatı 134 dolar seviyesini test etmişti. PETROL FİYATLARINDA BİR HAFTADA BÜYÜK DÜŞÜŞ<br><br>Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin yerini talep endişelerine bırakmasıyla uluslararası piyasalarda 97 dolar seviyesine geriledi. Dün günü 106,90 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 14.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,52 düşüşle 97,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,84 dolardan alıcı buldu. Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü. Dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerine dönmesi piyasalarda talep endişelerine yol açarak fiyatların gerilemesine neden oluyor. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için devam eden müzakereler ise piyasalarda arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılamaya devam ediyor. İNDİRİM ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA<br><br>Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor. Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor. Hakkında suç duyurusu yapılan EPGİS duyurdu: Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor? Akaryakıt fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yasal süreç nedeniyle fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verildiğini duyurdu. Sendika, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında yaşanan yükselişlerin ardından benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamları kamuoyuna yanlış servis ettiği iddiasıyla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın hedefi haline gelmişti. Son bir haftada yaşanan düşüşler sonrası ise herhangi bir açıklama yapmayan sendika, 'benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanacağına dair haberleri vermiyorlar' eleştirilerine maruz kalmıştı. Peki Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş neden açıklanmıyor? Brent petrol varil fiyatı ne kadar oldu? EPGİS indirim haberlerini neden vermiyor? İşte detaylar... BiP'te paylaş

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