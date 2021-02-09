Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım o da sahte çıktı, bir daha oraya gerçek altın koysunlar

Konya'daki olay, dün saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki Hüsnü Bağcıatal'a ait kuyumcuda meydana geldi. Dükkana gelen Sezer K., kuyumcunun oğlu Mehmet Bağcıatal'a (24), çeyrek altın almak istediğini söyledi.

Bağcıatal'ın çeyrek altını almak için tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen Sezer K., belindeki tabancayı çıkarıp, "Dağıtırım beynini, altınları doldur" diyerek tehdit etti.

Bağcıatal da vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Sezer K., torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

DHA

Yakalanınca altınların imitasyon olduğunu öğrendi

Mehmet Bağcıatal, ihbar üzerine gelen polise, silahlı Sezer K.'ya verdiği 25 bileziğin imitasyon olduğunu söyledi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Sezer K.'nın 23 suçtan kaydının bulunduğunu belirledi.

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Ekipler, şüpheliyi merkez Karatay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen Sezer K.'nın, çaldığı altın bileziklerin ise gözaltına alındıktan sonra imitasyon olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.

DHA

İki saat kuyumcu dükkanının karşında beklemiş

Gözaltına alınan Sezer K.'nın, ilk ifadesinde 2 saat kuyumcu dükkanının karşısında bekledikten sonra soygunu gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sezer K., ifadesinde, "Borcum vardı. Gezerken, kuyumcuyu gözüme kestirdim. Karşısına 2 saat oturup bekledim. Çay içtim. İçeride kimse kalmayınca da altın alma bahanesiyle girip, soygunu gerçekleştirdim. Altınlarından sahte olduğunu bilmiyordum" dedi.

"Bir daha gerçek altın koysunlar"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer K., sağlık kontrolü için Konya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sezer K., gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine ''Zevk için yaptım, o da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar" dedi.