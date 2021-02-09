Gündem Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu Zevk için yaptım o da sahte çıktı, bir daha oraya gerçek altın koysunlar
3. SAYFA

Çaldığı altınlar imitasyon çıkan soyguncu: Zevk için yaptım o da sahte çıktı, bir daha oraya gerçek altın koysunlar

Konya'da çeyrek altın alma bahanesiyle dükkanına girdiği kuyumcuyu tabancayla tehdit ederek, vitrindeki bilezikleri gasp edip, kaçan ve aldığı bilezikler imitasyon çıkan 35 yaşındaki Sezer K., polis ekiplerince yakalandı. Altınların sahte olduğunu gözaltına alındığında öğrenen Sezer K., gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusuna "Zevk için yaptım, o da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar" cevabını verdi.

Haber Merkezi DHA
Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Konya'daki olay, dün saat 16.00 sıralarında Meram ilçesi Şükran Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki Hüsnü Bağcıatal'a ait kuyumcuda meydana geldi. Dükkana gelen Sezer K., kuyumcunun oğlu Mehmet Bağcıatal'a (24), çeyrek altın almak istediğini söyledi.

Bağcıatal'ın çeyrek altını almak için tezgahın altına eğilmesini fırsat bilen Sezer K., belindeki tabancayı çıkarıp, "Dağıtırım beynini, altınları doldur" diyerek tehdit etti.

Bağcıatal da vitrindeki bilezikleri torbaya koydu. Sezer K., torbayı alıp iş yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

DHA

Yakalanınca altınların imitasyon olduğunu öğrendi

Mehmet Bağcıatal, ihbar üzerine gelen polise, silahlı Sezer K.'ya verdiği 25 bileziğin imitasyon olduğunu söyledi. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Sezer K.'nın 23 suçtan kaydının bulunduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliyi merkez Karatay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlenen Sezer K.'nın, çaldığı altın bileziklerin ise gözaltına alındıktan sonra imitasyon olduğunu öğrendiği ortaya çıktı.

DHA

İki saat kuyumcu dükkanının karşında beklemiş

Gözaltına alınan Sezer K.'nın, ilk ifadesinde 2 saat kuyumcu dükkanının karşısında bekledikten sonra soygunu gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Sezer K., ifadesinde, "Borcum vardı. Gezerken, kuyumcuyu gözüme kestirdim. Karşısına 2 saat oturup bekledim. Çay içtim. İçeride kimse kalmayınca da altın alma bahanesiyle girip, soygunu gerçekleştirdim. Altınlarından sahte olduğunu bilmiyordum" dedi.

"Bir daha gerçek altın koysunlar"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer K., sağlık kontrolü için Konya Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sezer K., gazetecilerin "Neden yaptınız?" sorusu üzerine ''Zevk için yaptım, o da sahte çıktı. Bir daha öyle yapmasınlar. Oraya gerçek altın koysunlar" dedi.

Abone Ol Google News
Bakıp bakıp geri gidiyorum

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.
Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."
Göbeklitepdeki gizemli metal blok dünya basınında: Uzaylılar Anadoluda

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

​AFAD açıklama yaptı, hissedilen deprem korkuttu.

Tesla duyurdu

Tesla duyurdu

Bitcoin ile ödeme yapıp araç satın alınabilecek.

Tepki çeken kaçak villa için karar çıktı.
İmam hatipli gençten büyük buluş

İmam hatipli gençten büyük buluş

Elektrik yoktu: Su gücüyle sistem kurdu elektrik getirdi

​ABD'deki sır görüşmeleri ortaya döküldü.
Şeytani plan ortaya çıktı

Şeytani plan ortaya çıktı

​Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.