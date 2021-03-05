Gündem Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atmıştı 15 yıl hapsi isteniyor
İSTANBUL

Çaldığı İETT otobüsüyle İstanbul turu atmıştı: 15 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Maltepe'de park halindeki İETT otobüsünü çalarak Taksim’e gittiği gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında “nitelikli hırsızlık” suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi İHA
Hırsız çaldığı otobüsü Taksim'de bırakıp kaçmıştı.
Hırsız çaldığı otobüsü Taksim'de bırakıp kaçmıştı.

Maltepe’de 8 Şubat 2021 tarihinde park halindeki İETT otobüsünü çaldığı ve bir süre gezindikten sonra Taksim’e bıraktığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Ali Volkan Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Park ettiği otobüsü yerinde bulamadı


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın İETT adına çalışan Özel Halk Otobüsünü olay tarihinde akşamüzeri Maltepe peronlarına park ettiği anlatıldı. Otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın daha sonra geldiğinde aracının yerinde olmadığını fark ettiği, bunun üzerine polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Yapılan araştırmada şüpheli Ali Volkan Ç.’nin otobüsün hava valfini açarak içeri girip anahtarı alıp çaldığı, aracı Beyoğlu Tünel mevkiine bırakarak terk ettiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Acil işi çıktığı için aldığını söyledi


Şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin ifadesine de yer verildi. Şüphelinin savunmasında, aracı acil bir işi çıktığı için aldığını söylediği kaydedildi. Şüphelinin Özel Halk Otobüsünü park edilen yerden elde haksız bulundurulan bir anahtarla çaldığı, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, olay nedeniyle otobüs işletmeciliğinden sorumlu olan Özay A. ile otobüs şoförü Cuma Ali K.’nın şüpheliden şikayetçi olduğu anlatıldı.

15 yıla kadar hapis istemi


İddianamede, şüpheli Ali Volkan Ç.’nin “Gece vakti haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle hırsızlık” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kadıköy'de film gibi olay: İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı
FOTOĞRAF 10
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Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti.
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Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi.
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Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.
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Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.
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Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar dedi.
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Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün koltuğuna geçen hırsızın otobüsü çalıştırarak kaçırdığı görülüyor. Kadıköy'den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim'e geliyor. Polis eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor
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Kadıköy'de film gibi olay: İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı
İstanbul Kadıköy'de park halindeki İETT otobüsünü çalan kişi Taksim'e gitti. Hırsız, burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçtı. GPRS'den otobüsün yerini belirleyen şoför, otobüsü Taksim'de terk edilmiş halde buldu. Şoför "Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.


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