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Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi

Bakırköy'de marketten kırtasiye ürünü çalan şüpheli, iddiaya göre 10 dakika sonra gelerek iade edip parasını istedi. Market sahibi İlhami Birlik, "Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Çaldığı ürünü iade edip parasını istedi
İstanbul

Bakırköy'de marketten kırtasiye ürünü çalan şüpheli, iddiaya göre 10 dakika sonra gelerek iade edip parasını istedi. Market sahibi İlhami Birlik, "Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık" dedi.
Kartaltepe Mahallesi'nde 15 Eylül Perşembe günü markete gelen şüpheli, raftan 200 liralık kırtasiye ürünü çalıp pantolonun içine koyarak, dışarı çıktı. Çaldığı ürünü poşete koyan şüpheli, 10 dakika sonra markete geri geldi. Kasaya gelen hırsız çalıntı ürünü göstererek, iade etmek istediğini söyledi. Market çalışanları durumdan şüphelenince, satış kayıtlarına bakıldı. Ürünün satış kaydı bulunamayınca şüpheli yanlışlık olduğunu söyleyerek, çaldığı ürünü bırakıp uzaklaştı. Öte yandan hırsızlık marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin aldığı ürünü pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığı, ardından çaldıklarını poşete koyarak geri geldiği, kasadaki çalışanlarla konuşarak iade etmeye çalıştığı anlar yer alıyor.
Market sahibi İlhami Birlik, "Müşteri gibi geliyor, ürünü çalıyor. Çaldıktan sonra dışarı çıkıyor, ürünleri poşetin içine koyup geri dönüyor. Ürünü bir hafta önce aldığını iade ediyor. Biz de tamam dedik. Sisteme baktık, ürün bizden satın alınmamış. Kendisine izah ettiğimizde, 'yanlışlık vardır' diye bırakıp gidiyor. Kamera kayıtlarını incelediğimizde 10 dakika önce ürünü çaldığını, pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığını gördük. Yandaki marketten bir poşet alıp içine koyarak bize getirmiş. Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk önce başka yerden çalıp bize satmak istediğini düşündük. Sonradan öğrendik ki bizden çalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

Hırsızlık yaptı parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi
OYNAT 00:43
Hırsızlık yaptı parmak izi kalmasın diye kapıyı sildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 11 kişi yakalanırken, bir şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra yakalanmamak için parmak izini sildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Göz göre yaptığı hırsızlık hayrete düşürdü
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi.
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Cadde üzerinde hediyelik eşya satan bir iş yerine gelen hırsız, kapının önünde duran sırt çantalarını inceledi.
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Daha sonra içeriye giren hırsız, içeride bulunan bere reyonuna yöneldi. Beğendiği bir bereyi yanında bulunan büyük bir poşete soktu.
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Burada dikkat çekmeyen hırsız, daha sonra hedef büyülterek kapının önünde bulunan pahalı sırt çantalarına yöneldi.
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İş yeri sahibinin diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilen kurnaz hırsız, kapıdan beğendiğini sırt çantasını alarak, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken ki rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.
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Sabah erken saatlerde mal sayımı yapınca 2 ürünün eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi Sinan Hacıhasanoğlu hemen güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Düzgün giyimli, yüzü maskeli ve dikkat çekmeyen hırsızın bere ve çanta çaldığını görünce neye uğradığını şaşıran Hacıhasanoğlu, “Dükkanımıza geçtiğimiz Pazar günü kamufle olmuş bir arkadaş geldi ama şüphelendim biraz büyük bir poşet kullanıyordu. Bizi oyaladıktan sonra içeriden bir bere çaldı, dışarıdan da bir tane çanta alıp, kaçtı. Zaten esnaf sıkıntıda, zor durumdayız ama bu profesyonel belli, geziyor burada. Ciddi bir zararımız var. Aldığı çanta da pahalı bir çanta. Sıkıntılı zamanlarda böyle şeyler can sıkıyor. Yani uğraşmak da istemiyoruz. Şimdi polise versek, git-gel, uğraş, zaman kaybı. İnsanların bence biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Biz de burada sonuçta sabahtan akşama kadar duruyoruz. Mücadele veriyoruz. Zaten ihtiyacı olsa, gelip istese biz kendimiz ona hediye ederiz. Daha kısa bir çözümle bize yardımcı olunmasını istiyoruz. Bir an önce de bulunmasını istiyoruz. Zararım yaklaşık 650 lira civarında” dedi.
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Göz göre yaptığı hırsızlık hayrete düşürdü
Çanakkale'de, hediyelik eşya satan bir dükkana giren hırsız, önce içeride bir bere daha sonra da kapının önünde asılı olan çantalardan birini çalarak uzaklaştı. Hırsızın güpegündüz hırsızlık yaparken rahat tavırları ise güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.
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