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Çaldıkları otomobili kendilerine ait otomobilin rengine boyayıp şasi numarasını değiştirmişler

Karaman'da Ali A.'nın arızalı olduğu için sanayi sitesine park ettiği otomobil çalındı. Aynı marka kendi arızalı aracının rengine boyayıp, şasi numarasını değiştiren 48 yaşındaki Ali Ö. ile yanındaki 27 yaşındaki Ali C. yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Çaldıkları otomobili kendilerine ait otomobilin rengine boyayıp şasi numarasını değiştirmişler
Gelen Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesi ve o güzergahlardaki yaklaşık 70 saatlik mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Karaman'daki olay, 28 Mayıs günü Hamidiye Mahallesi Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali A., arızalanan 42 NU 074 plakalı otomobilini tamir için sanayi sitesine götürdü. Ancak gerekli yedek parçaları temin edemeyince aracını, boş bir araziye park edip ayrıldı. Ali A., bir gün sonra otomobilini park ettiği yerde bulamayınca polise haber verdi.

Gelen Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, sanayi sitesi ve o güzergahlardaki yaklaşık 70 saatlik mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede Ali A.'ya ait otomobilin, Ali C.'a ait bir otomobille halat yardımıyla çekilerek götürüldüğü belirlendi. Ali A.'nın otomobilinin Pirireis Mahallesi'nde Ali C.’nin kiraladığı çiftliğe götürüldüğünü saptadı.

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'TAVUK BESLİYORUZ' DEDİKLERİ ÇİFTLİĞİ TAMİRHANEYE ÇEVİRMİŞLER

Adrese baskın düzenleyen polis ekiplerini karşısında gören Ali C., tavuk beslemek amacıyla çiftliği kiraladığını ve çalınan otomobille ilgisinin olmadığını söyledi.

Çiftlikteki aramada, tamirhaneye dönüştürülen depo kısmında, çalınan otomobilin Ali Ö.'ya ait aynı model otomobilin rengine boyanıp, o araca ait şasi numarası ve bazı parçaların değiştirildiğini belirledi. Ali Ö. ve Ali C. gözaltına alındı.

Ali Ö'nün sorgusunda, kendi aracının arızalı olduğunu ve parçalarını bulamadığı için böyle bir yönetime başvurduğunu söylediği belirtildi. İki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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