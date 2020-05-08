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Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar

Bursa’da farklı zamanlarda çalınan 4 otomobil parçalanmış halde bulundu. Polis ekiplerinin 50’ye yakın güvenlik kamerasını izlemesi sonucu tespit ettiği şüpheliler araçları parçaladıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Suçüstü yakalandılar.
Suçüstü yakalandılar.


Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinden farklı zamanlarda çalınan 4 otomobil, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 50’ye yakın güvenlik kamerası incelenerek bir sanayi sitesinde parçalanmış halde bulundu.

Bursa’da çalıntı araçlar parçalanmış halde bulundu

Suçüstü yakalandılar

Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettiği şüphelileri ise bir başka otomobili parçalarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçları çekici vasıtası ile taşıdığını tespit eden ekipler, çekici araç ve diğer malzemelere el koydu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, parçalanmış halde bulunan otomobiller sahiplerine teslim edildi.

Parçalanan otomobil anahtarından bulundu
GÜNDEM
Parçalanan otomobil anahtarından bulundu
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