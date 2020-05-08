Çaldıkları otomobili parçalarken yakalandılar



Bursa’nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Gürsu ilçelerinden farklı zamanlarda çalınan 4 otomobil, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından 50’ye yakın güvenlik kamerası incelenerek bir sanayi sitesinde parçalanmış halde bulundu.

Bursa’da çalıntı araçlar parçalanmış halde bulundu

Suçüstü yakalandılar

Ekipler güvenlik kameralarından tespit ettiği şüphelileri ise bir başka otomobili parçalarken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin araçları çekici vasıtası ile taşıdığını tespit eden ekipler, çekici araç ve diğer malzemelere el koydu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, parçalanmış halde bulunan otomobiller sahiplerine teslim edildi.