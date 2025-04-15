Çalınan motosikletine 7 yıl sonra kavuştu

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çamlıdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durdurulan plakasız bir motosikletin yapılan sorgulamasında 2018 yılında Nazilli ilçesinde çalındığı tespit edildi. Muhafaza altında alınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.