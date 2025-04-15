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Çalınan motosikletine 7 yıl sonra kavuştu

Çalınan motosikletine 7 yıl sonra kavuştu

09:3715/04/2025, Tuesday
IHA
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Motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
Motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2018 yılında çalınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde ele geçirilirken, muhafaza altına alınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çamlıdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen trafik denetimi esnasında durdurulan plakasız bir motosikletin yapılan sorgulamasında 2018 yılında Nazilli ilçesinde çalındığı tespit edildi. Muhafaza altında alınan motosiklet jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.



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