Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu: Keşke böyle görmeseydim

Olay, 21 Mayıs Cumartesi günü, Ufuk Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Katlanır cam balkon işiyle uğraşan, evli ve 2 çocuk babası Mutlu Filiz'in evinin bulunduğu sokağa park ettiği otomobili, gece yarısı çalındı. Sabah pazara gitmek için evden çıkınca durumu fark eden Filiz, hemen polisi aradı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirledi ancak otomobil bulunamadı. 2 gün sonra çalınan otomobilin iskeleti, Gediz Mahallesi'nde bir sokak arasında bulundu, şasi numarasından çalınan otomobil olduğu belirlendi.
Sokağa gelen Filiz, otomobilin son halini görünce şaşkına döndü. Motorundan elektrik aksamına, koltuklarından döşemesine kadar her parçası çalınan ve iskelet halinde kalan otomobilini görünce büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Filiz, "Otomobilimi 2 yıl önce satın aldım. Şimdi hurdaya göndermek zorunda kalacağım. Otomobili parçalamışlar. Motorundan şanzımanına, tavanından döşemesine kadar her şeyini sökmüşler. Bu halini görünce çok şaşırdım. Elim, ayağım titredi. Otomobili bulduğuma pişman oldum. Keşke böyle görmeseydim. Çok üzüldüm. Bu hale getireni Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Geleceğe Dönüş serisiyle birlikte bir neslin rüyalarını süsleyen DeLorean DMC-12, Alpha5 adıyla ve tamamen yenilenen tasarımıyla ortaya çıktı.<br>
Tasarımı daha modern hale gelen araçla özdeşleşen 'martı kanat' kapılar ve arka camdaki panjurlar DMC-12'den esinlenilmiş.<br><br>
Alpha5'in önü ve arkasında boydan boya uzanan LED farlar yer alıyor.<br>
241 kms hızla sınırlandırılmış olan araç 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniye gibi bir sürede tamamlarken, 480 km civarında menzil vadediyor.<br><br>
DeLorean Alpha5, özellikleriyle neler sunuyor? <br><br>Donanımhaber'de yer alan habere göre Italdesign tarafından tasarlanan yeni Alpha5, coupe stili gövdesi, martı kanat kapıları ve arka camındaki panjurlarla ikonik DMC-12'nin DNA'sını taşıdığını belli etse de genel tasarım olarak çok daha modern bir görünüme sahip.
Eski modelin aksine daha yuvarlak ve kaslı hatlara sahip olan Alpha5'in ön bölümünde çizgi şeklindeki ince farlar dikkat çekiyor.
Profilden bakıldığında türbine benzeyen büyük tekerlekleriyle oldukça dinamik görünen modelin şarj girişi sürücü tarafındaki ön çamurluk üzerine konumlandırılmış.
Siyah sütunlar, yan aynalar ve tavanın gövde rengiyle kontrast oluşturduğu otomobilin arka tarafı da boydan boya uzanan LED stoplar, dikey hava kanalları ve arka difüzör ile sportif bir görünüm sunuyor.
DeLorean Alpha5 ölçüleri<br><br>Uzunluk: 4995mm<br><br>Genişlik: 2044mm<br><br>Yükseklik: 1370mm<br><br>Aks mesafesi: 2300mm
İç mekan<br><br>Aerodinamik gövde ve arka kanat gibi aktif parçalar sayesinde hava sürtünme katsayısı 0.23 olan DeLorean Alpha5, martı kanat kapıların yukarı kalkmasıyla erişilen kabinde dört kişilik geniş bir yaşam alanı sunuluyor.
Konsol ve kapı içlerinin bir bütün gibi göründüğü alanda üç kollu direksiyonun hemen arkasında büyük bir dijital gösterge ekranına yer verilmiş. Çift katlı orta konsolun üst kısmında multimedya ekranı ve diğer kontrollere yer verilirken, alt kısım da kablosuz şarj ünitesi gibi özelliklere ayrılmış.
Üretimin 2024'te başlaması planlanıyor.
Üstelik DeLorean'ın planları bununla sınırlı değil. Ardından V8 motorlu bir coupe gelecek.
İşler planlandığı gibi giderse bir elektrikli sedan ve hidrojen yakıtlı SUV da listede.
Film tarihine geçen araba: Geleceğe Dönüş filminin ikon otomobili tanıtıldı
Coupe stili gövdesi ve martı kanat kapılarıyla Geleceğe Dönüş filminin ikonik modele selam gönderen yeni Alpha5, modern tasarımı ve elektrikli güç aktarma sistemiyle günümüze ayak uyduruyor.
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Kahramanmaraş'ta yaşayan Mücahit Yılmaz, 2020'de M.Y.'den 75 bin liraya otomobil aldı. Tanıdık aracılığıyla aldığı otomobilini ekspere de göstermeyen Yılmaz, kısa süre önce satmaya karar verdi.
Araca talipli olan kişi, Yılmaz ile temas kurduktan sonra otomobili ekspertiz için götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının füme, önünün ise gri renk 2 aracın birleştirilerek oluşturulduğu belirlendi.
Duyduklarına çok şaşıran Yılmaz, M.Y. ile görüşüp 'orijinal' dediği aracın 2 araçtan birleştirme olduğunu belirtip, zararının karşılanmasını istedi.
Olumsuz yanıt aldığı M.Y. hakkında dava açan Mücahit Yılmaz, otomobilini almasına aracı olan tanıdığa güvenip, ekspere götürmediği için pişman olduğunu vurgulayarak, \"2020 yılında 75 bin liraya aldığım otomobilimin önünün başka arkasının başka olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendim. Aracımı tanıdıktan aldığım için sadece kaporta ustalarına göstermiştim. 2 kaporta, 1 motor ustası gördü lakin fark edemediler. Bana sadece ön 3 parçasının değişik olduğunu, arka tarafından tavanı dahil komple orijinal olduğunu söylediler. Aracı satacağım kişi ekspere götürdüğünde durumun böyle olmadığı, 2 farklı arabadan 1 araba oluşturulduğu ortaya çıktı\" diye konuştu.
KAYNAK YERİ 'PÜTÜR BOYA' İLE KAPATILMIŞ<br><br>Aracı inceleyen firmanın yetkilisi Alper Öksüz ise satış işleminden önce otomobilin kesinlikle ekspere gösterilmesi gerektiğini, aksi taktirde bir araca değerinden çok daha fazla ödeme yapılabileceğini söyledi.
Mücahit Yılmaz'ın otomobilindeki kaynak yerinin ise fark edilmemesi için özel boya ile kapatıldığını dile getiren Öksüz, \"2 araçtan 1 tane araç çıkarılmış. Bir aracın önü, diğer farklı aracın da arka tarafı alınmış. Arabamızın ön kısmını 1, arka kısmını 2 numaralı araba olarak değerlendirdiğimizde farklı renkte bir arabanın ön kısmı, şu an gövde kısmına sahip olan arabanın arka kısmı birleştirilmiş...
Normal prosedürde işin resmiyetine baktığımızda ise ön taraftaki arabanın resmi evrakı kullanılmış, arka taraftaki gövde rengine sahip olan aracın da ana gövdesi getirilip kullanılmış. Buradaki hatayı kapatabilme adına normalde fabrikanın gerçekleştirmediği 'pütür boya' dediğimiz boya ile koruma altına alınmış. Araç, kaportanın şasisini koruma maksadıyla değil sadece burada yapılan kesip biçme işlemini kamufle etmek için yapılmış bir boya\" dedi.
Satmak istediği otomobilin 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı
Satmak istediği otomobilin 2 aracın birleşimiyle yapıldığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta akılalmaz olay: Satın aldığı otomobilden iki araç çıktı
Kahramanmaraş'ta Mücahit Yılmaz (27), 2 yıl önce aldığı otomobilini satışa çıkardı. Alıcı tarafından ekspere götürülen aracın arkasının füme, ön tarafının ise gri olan 2 otomobilin birleşmesiyle yapıldığı ortaya çıktı. Yılmaz, otomobili satın aldığı kişiye dava açtı.