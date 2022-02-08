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SİVAS

Çalışan bulamayan patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu

Sivas’ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi İHA
Çalışan bulamayan patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu
Çalışan bulamayan patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu.

Merkeze bağlı Karayün köyünde yaşayan ve geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlayan Hasan Tunçbaş, çoban bulamamaktan şikayetçi. Çobanların, başka yetiştiriciler tarafından yüksek teklifler alınca hayvanları bırakıp gittiğini söyleyen Tunçbaş, 200 tane koyuna bakması için 5 bin liraya çoban bulamadığını söyledi. Öte yandan, senenin ilk kuzularının dünyaya gelmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. 24 saat sürünün başında durmak zorunda kalan Tunçbaş, sürecin 40 gün daha devam edeceğini belirtti.

Çobanlar kıymete bindi


Çoban bulamadığı için 200 tane hayvanına tek başına baktığını belirten Tunçbaş, “2022’nin kuzuları 5-10 gündür doğmaya başladı. Şu anda kuzulama devam ediyor. Geceleri kalkıp hayvanları kuzulatıyoruz. İçerisinden hiç çıkmıyoruz. 1 ay- 40 günlük bir sürede doğumlar devam edecek. Çoban sıkıntımız çok, bulamıyoruz. Afganlılar var. Geçen sene 2 bin 500 - 3 bin arasında çalışan çobanlar şu anda 4 bin ila 5 bin arasında gelip hayvanları yaymıyorlar. Çok sıkıntılı ve mağdur durumdayız. Afgan çobanlar daha yüksek fiyat veren oldu mu bırakıp gidiyorlar. Diyelim ben burada 3 bin 500 lira verdiğim bir çoban başka bir yerden 200 lira fazla teklif aldığı zaman direk bırakıp gidiyorlar. O da çiftçinin mağdur olmasına sebep oluyor. Şu anda tek başıma 200 tane hayvan bakıyorum. Yaz geliyor, Nisan ayında çoban tutmam lazım. 4 bin 500 - 5 bin lirayı gözden çıkarmam lazım. Ama yine de bulamıyoruz, gelen 1 ay durup geri gidiyor” dedi.

7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar: Yılda 150 bin lirayla memleketine dönen var
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Erzurum'da hayvancılıkla uğraşan aileler, dolgun maaş tekliflerine rağmen hayvanlarını otlatacak çoban bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Köylüler çareyi kendi hayvanlarını otlatmakta veya yabancı uyruklu çoban getirmekte buluyor. Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, \"Erzurum'da büyükbaş hayvan sayımız 900 bine ulaştı. Hayvanın çok olması çoban ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Benim bölgemde 100 tane köy var ve hepsinde hayvancılık var. Merada hayvancılık yaptığımız için çoban ihtiyacımız var. Kendi köylerimizde çoban bulamıyoruz. Iğdır, Ağrı gibi çevre illerden çoban getirmekle birlikte yabancı uyruklu Afgan, Suriyeli çoban buluyoruz\" diye konuştu.
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Köyde yaşayan gençlerin çobanlık yapmaması için birçok neden oluğunu belirten Karaman, şunları söyledi: \"Hayvancılık bölgesiyiz ama şehir merkezine yakınız. Gençleri köyde tutamıyoruz. Köyde duran gençlerin herhangi bir sosyal aktivitesi olmuyor. Şehirde yaşamak istiyorlar. İhtiyarların da çobanlık yapma şansı yok. Köyde duran gençleri artık evlendiremez olduk. Çobana kimse kız vermek istemiyor. Gençler asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyor. Hükümetimiz, köydeki insanları köyde tutmak için çalışma başlattı. Gençleri çobanlık yapmaya teşvik etmemiz lazım. Eğer devlet sigortasını öder ve maaşını verirse bu insanları tutabiliriz. Hem işsizlik oranı azalır hem de gençleri elde tutmuş oluruz. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor. Öyle çobanlar var ki bir yılda 150 bin lirayla memleketlerine dönüyorlar. Buradaki yerli insanları nasıl elde tutabiliriz bunu planlamamız lazım\" dedi.
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7 bin lira maaşla yerli çoban bulamıyorlar: Yılda 150 bin lirayla memleketine dönen var
Erzurum merkez Aziziye İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hayat standartları değişti. Gençleri köyde tutamıyoruz. Asgari ücretle, sigortalı bir işte çalışarak evlenip yuva kurma hayaliyle köyden uzaklaşıyorlar. Artık köylerde çobana kız bile vermiyorlar. Gençler çobanlık yapmak istemeyince yabancı uyruklu kişiler bu mesleği yapıyor. Şu an en düşük çoban maaşı 6-7 bin lira arasında değişiyor" dedi.


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