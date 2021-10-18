Gündem Çalıştığı kafede eşi tarafından bıçaklandı
KOCAELİ

Çalıştığı kafede eşi tarafından bıçaklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs ilk ifadesinde kafe çalışanları kendisine müdahale etmeseydi eşini öldürebileceğini söylediği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Çalıştığı kafede eşi tarafından bıçaklandı
Eşi tarafından çalıştığı kafede bıçaklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını, çalıştığı kafenin mutfağında bıçaklayarak ağır yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs ilk ifadesinde kafe çalışanlarının kendisine müdahale etmese eşini öldürebileceğini söylediği öğrenildi.


Olay, dün saat 17.30 sıralarında İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seka Park’taki kafenin mutfak kısmında çalışan Aynur Ç. (50), iş yerinde çalıştığı sırada mutfağa boşanma aşamasında olduğu eşi Suat Ç.’nin girdiğini gördü. Bir anda panikleyen Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.’nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Göğsünden 3 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Kafe sahipleri saldırganın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi

Mutfaktaki arbedeyi duyan iş yeri çalışanları, koşarak mutfağa girince saldırganın elindeki bıçağı müdahale ederek yere düşürdüler. Üzerine atlayan kafe personelleri tarafından saldırgan bir süre darp edilerek etkisiz getirilirken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirilen Suat Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Eve dönmesini kabul etmeyen eşini bıçakladı


Polis merkezine götürülen saldırganın daha önceden eşi ile sık sık kavga ettiği, eşinin bir çok kez şikayetçi olmasını ile hakkında işlem yapıldığı ve uzaklaştırma aldığı öğrenildi. Saldırganın polis merkezindeki ilk ifadesinde eşi ile kavga ettiği, uzaklaştırma aldığı için evine dönmek için eşinin yanına gittiği, eşi kabul etmeyince de bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi.


Kendisini döven kafe çalışanlarına hak verdi tutuklandı

Kafe çalışanlarının müdahalesi olmasa eşini öldürebileceğini söyleyen Suat Ç., kendisine saldırmakla haklı olduğunu söylediği kafe çalışanlarından ise şikayetçi olmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen Suat Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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