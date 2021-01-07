Gündem Cam silerken 3üncü kattan düşen kızı ölümden kurumaya bırakılan halı kurtardı
SAMSUN

Cam silerken 3'üncü kattan düşen kızı ölümden kurumaya bırakılan halı kurtardı

Samsun’da evlerinin 3. katındaki pencerede camları silerken dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki kız çocuğunu ölümden apartmanın alt katındaki halı yıkama atölyesine ait kurumaya bırakılan halı kurtardı.

Haber Merkezi İHA
Atermiti kıran kız, kurutulmaya bırakılmış halının üzerine düşerek ölümdün döndü.
Atermiti kıran kız, kurutulmaya bırakılmış halının üzerine düşerek ölümdün döndü.

Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise birinci sınıf öğrencisi Merve Y., 7 katlı apartmanın 3. katındaki evlerinin pencere camlarını silerken dengesini kaybederek aşağı düştü.

Kız çocuğu apartmanın alt katındaki halı yıkama firmasına ait yıkanan halıların üzerine kapatılan atermite çarptı. Atermiti kıran kız, kurutulmaya bırakılmış halının üzerine düşerek ölümdün döndü.

İHA
Merva'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Belinde kırık oluştu

Yaralanan Merve Y., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belinde kırık olduğu öğrenilen kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Halı yıkama firması çalışanları, düşen kızın hayatını iki profil demir arasına sererek kurutmaya bıraktıkları halının kurtardığını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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