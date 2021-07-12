Camide 'Çav Bella' çalınmasını memnuniyetle karşılayan CHP'li Özdemir'den kilisedeki dansa tepki: Dini mabetler insanlığın ortak değerleridir

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde yer alan bir caminin hoparlöründen İtalyan partizanlara ait olan 'Çav Bella' isimli şarkı çalınmıştı.

Söz konusu anları, gurur duyarcasına sosyal medya hesabından servis eden CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella çoklu müzikal nota çalındığı videolarını gördük." ifadelerini kullanmıştı.

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CHP'li Özdemir saygısızlık kiliseye yapılınca tepki gösterdi

Benzer bir provokasyon ise geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı.

Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak dans eden bir grup, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

CHP'li Özdemir, kiliseye yapılan saygısızlığa ilişkin yaptığı paylaşımda ise, geçtiğimiz yıldakinden uzak bir tavır sergiledi.

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Görüntüleri 'saygısızlık' olarak nitelendiren Özdemir, ''Dini mabetler insanlığın ortak değerleridir'' paylaşımını yaptı.

OYNAT 01:17 Kadıköy'de alkol alıp taşkınlık yapan gençler mahalleliyi çileden çıkardı Gece 24:00'dan sonra uygulanan müzik yasağını protesto etmek için Kadıköy'ün belli mahallelerinde toplanan bir grup genç, son ses müzik açarak mahalleliyi bezdirdi. Görüntülerde Surp Takavor Ermeni Kilisesinin tepesine çıkan iki kişinin dans ettiği görülürken, bir başka görüntüde çekicinin önünü kesen grubun, aracı alıkoyarak dorsesinde dans ettiği dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'de canlı müzik kısıtlaması ilk etapta saat 19:00'a kadar uygulanmış ardından kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte bu süre 21:00'a çekilmişti. Temmuz ayı ile birlikte ise alınan karar esnetilerek kısıtlama saat 24:00'e çekilmişti.

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