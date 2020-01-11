Gündem Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı Ayakkabıları çalınan kişi, şikayetçi olmadı
GAZİANTEP

Gaziantep haberleri: Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı!

Camideki ayakkabıyı önce kokladı sonra çaldı: Ayakkabıları çalınan kişi, şikayetçi olmadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, tarihi Dervişpaşa Camisi'ndeki ayakkabılıktan koklayarak seçtiği bir çift ayakkabıyı alıp kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, ayakkabıları çalınan kişi, şikayetçi olmadı.

Haber Merkezi DHA
Kamera kayıtlarından hırsızlık olayını izleyen ayakkabı sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.
Kamera kayıtlarından hırsızlık olayını izleyen ayakkabı sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Hırsızlık olayı geçen pazartesi günü tarihi Dervişpaşa Camisi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabılık bölümündeki ayakkabıları kokladıktan sonra temiz olanını seçip, aldı.

Güvenlik kamerasına şüphelinin ayakkabıyı koktuğu anların görüntüsü çıktı.

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GÜNDEM
Hırsız yakalanınca evine girdiği ailenin aracını yaktı

Şüpheliden şikayetçi olmadı

Namaz sırasında yaşanan hırsızlığın ardından camiden çıkan ayakkabının sahibi, durumu cami görevlisi Emin Soylu'ya bildirdi. Soylu da güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından hırsızlık olayını izleyen ayakkabı sahibi, şüpheliden şikayetçi olmadı.

Vicdanlı hırsız
GÜNDEM
Vicdanlı hırsız

Hırsızlık olayı geçen pazartesi günü tarihi Dervişpaşa Camisi'nde yaşandı.

Cami görevlisi Emin Soylu, "Camimizde yatan kişiyi ben kaldırdıktan sonra cami cemaatimizin ayakkabısını önce koklayıp, sonra da giyerek camide ayrılıyor. Ayakkabı sahibi 'Hırsızın ihtiyacı varmış ki aldı' diyerek şikayetçi olmadı" dedi.

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