Camiden musluk çalarken bekçilere yakalandılar

Bursa'da son zamanlarda camilere dadanan hırsızlar bu sefer de lavabo musluklarını gözlerine kestirdi. Bursa'da Tarihi Yeşil Camide lavaboya girildiğini gören bir vatandaş polise durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen bekçiler bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen bekçiler camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı. Suçüstü yakalanan şahıslar karakol ekibinin gelmesiyle gözaltına alınırken, “biz bir şey çalmadık” diyerek kendilerini savundu.

Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şahıslar olayla ilgili şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.

GÜNDEM Camiye giren hırsız kendisini görüntüleyen kamerayı çaldı