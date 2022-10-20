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Camiden musluk çalarken bekçilere yakalandılar

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Tarihi Yeşil Camiinde meydana geldi. İddiaya göre, son zamanlarda bölgedeki camilere dadanan hırsızlar bu kez de caminin lavabolarını gözüne kestirdi. Lavabonun üst camını açıp içeriye giren 2 şüpheliyi fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bekçilerin gelmesiyle suçüstü yakalanan zanlılar 'biz bir şey çalmadık' dedi.

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Haber Merkezi İHA
Camiden musluk çalarken bekçilere yakalandılar
Hırsızlar ihbar üzerine suçüstü basıldı.

Bursa'da son zamanlarda camilere dadanan hırsızlar bu sefer de lavabo musluklarını gözlerine kestirdi. Bursa'da Tarihi Yeşil Camide lavaboya girildiğini gören bir vatandaş polise durumu bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen bekçiler bölgede hırsızlık şüphelisi şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen bekçiler camdan içeri giren 2 şahsı muslukları sökerken yakaladı. Suçüstü yakalanan şahıslar karakol ekibinin gelmesiyle gözaltına alınırken, “biz bir şey çalmadık” diyerek kendilerini savundu.

Şüphelilerin çok sayıda sabıkası olduğu bildirilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Şahıslar olayla ilgili şikayetçi olmaması sebebiyle serbest bırakıldı.

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