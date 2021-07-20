​Camiler bayrama hijyenik giriyor​

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Cami ve mescitleri temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yaptı. Ekipler ayrıca, camileri dezenfekte de etti.

Ekipler bu kapsamda ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi.

Serhat Oğuz