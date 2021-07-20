Gündem Camiler bayrama hijyenik giriyor
ANKARA

Camiler bayrama hijyenik giriyor

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Camiler bayrama hijyenik giriyor​
Ekipler camileri dezenfekte etti.

Kahramankazan’daki cami ve mescitleri sürekli olarak temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, Kurban Bayramı nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Cami ve mescitleri temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde bayram namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yaptı. Ekipler ayrıca, camileri dezenfekte de etti.

Ekipler bu kapsamda ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak bayram namazına hazır hale getirdi.

Serhat Oğuz
Serhat Oğuz
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin rutin şekilde camilerde ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttüğünü belirterek, “Vatandaşlarımız bayram namazını daha temiz, steril ve ferah bir ortamda kılacak. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma yaparak bayram namazı öncesinde camilerimizi hazır hale getirdi. Tüm İslam Alemi ve Türkiye’nin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” dedi.
Abone Ol Google News
İnanılmaz koleksiyon

İnanılmaz koleksiyon

​70 ülkede izini sürdü dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlıyor.
Aksada bayram namazı

Aksa'da bayram namazı

Binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Beş günde 39 terörist

​Saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirildiler.

Barış ve Özgürlük Kutlamaları töreninde konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan aşı olanlara seslendi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'ta bayram mesajı.

​Antalya'da kaybolan iki yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni bulundu.

​'Hudut Kartalları' bayramda da sınır nöbetinde.

Bağdat'taki patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Boğa firarda

Boğa firarda

Sahibinin elinden kaçtı kafeteryaya daldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.