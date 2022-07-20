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ESKİŞEHİR

Caminin içinde çocuklar için market açtı: Yeter ki onlar gelsinler

Eskişehir’de imamlık yapan Soner Şahin, Kur’an kursunda verdiği ikramlarla çocuklara cami sevgisi kazandırmayı amaçlıyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde cami kapısı önünde çocuklara dondurma da dağıtan imam, bu uygulamanın diğer camilere örnek teşkil etmesini istiyor.

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Haber Merkezi İHA
Caminin içinde çocuklar için market açtı: Yeter ki onlar gelsinler
Caminin içinde çocuklar için market açtı.

Tepebaşı ilçesinde yer alan Hoca Ahmet Yavuzer Camii’nde imamlık yapan Soner Şahin, çocuklara Kur’an eğitimi veriyor. Çocuklara cami sevgisi aşılamak ve geldiklerinde mutlu olmalarını sağlamak isteyen Şahin, açtığı mini marketle çocuklara ikramlarda bulunuyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde cami kapısı önünde çocuklara dondurma da dağıtan imam, bu uygulamanın diğer camilere örnek teşkil etmesini istiyor.


“Çocuklar camiye erkenden gelmek istiyorlar”


Camiye ikram marketini açtığından beri çocukların çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, çocukların ders başlamadan bir saat önce camiye geldiklerini dile getirdi. Amacının yılda bir defa olan Kur-an kurunda miniklere camiyi sevdirmek olduğunu belirten Şahin, “Camimizde gerçekleşen Kur’an kurslarımızda, çocuklara camiyi sevdirmek için günlük ikramalar veriyoruz. Çocuk sayısı günden güne artıyor, severek geliyorlar, mutlu oluyorlar. Camimizde ikram marketimiz var. Çocukları sevindirmek için böyle bir şey düşündük, birazdan da dondurma ikramımız olacak."

"Yeter ki onlar camiye gelsinler. Kur’an kursları yılda bir defa olduğu için yılda bir kez de olsa onlara camiyi sevdirmek, Kur’an’ı öğretmek istiyoruz. Bu uygulamanın örnek olmasını istiyorum. Çocuklar çok memnun ve mutlular, örneğin dersimiz 09.30-10.00 gibi başlıyorsa çocuklar 08.30’da camiye geliyorlar. Çocuklar camiye erkenden gelmek istiyorlar. Biz burada onlara hoca gibi değil de, bir ağabey gibi bir kardeş gibi arkadaş gibi yaklaşmaya çalışıyoruz. Biz onlara sert davransak böyle camide oynayabilirler mi? Camide çocuk cıvıltılarını duymak çok hoş bir şey” diye konuştu.

İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor
OYNAT 00:49
İmamın kurduğu 'Çocuk Market' çocuklara camiyi sevdiriyor
Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, çocukların camiye ilgisini artırıp sevdirmek için caminin bir köşesine 'Çocuk Market' kurdu. İki yıldır Hacı Osman Torun Camisinde görev yapan Eroğlu, 1,5 metre boyunda 5 raf olarak hazırladığı dolabı caminin bir köşesine yerleştirdi. Hayırseverlerin getirdiği süt, meyve suyu ve bisküvileri raflara dizen Eroğlu, çocuklara camiye sevdirmek için ikramda bulunuyor.

Eroğlu, bu şekilde çocukların camiye ilgisinin arttığını ifade ederek, ''Çocuklar, 'camiye gidelim, çikolatacı hocayı bulalım' diye camiye gelir oldular. Çocuklara camiyi sevdirmeyi amaçlıyoruz, çocukların camiye gelmesini teşvik ediyoruz. Süt ve sağlıklı ürünler veriyoruz. Cemaat desteğini sunuyor. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine ve çocuklarımıza ücretsiz, sınırsız ikramda bulunuyoruz. Camilerden çocuk seslerinin eksilmemesi lazım. Eğer camilerde çocuk sesleri kesilirse gelecek nesiller olarak bundan kaygı duymamız lazım. Biz de çocuklarımızı camiyle buluşturmak istedik.' ifadelerini kullandı.


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