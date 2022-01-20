Camları buzla kaplanan araçlarınızı temizlerken bu önerileri dikkate alın.

Eskişehir’de iki gün etkili olan kar yağışının ardından temizlenmeyen veya hareket etmeyen araçların üstünde oluşan buz tabakası, sürücülere zor anlar yaşattı.

Birkaç gündür kar yağışı sebebi ile kullanmadıkları araçlarına bu sabah binmek isteyen vatandaşlar, birçok yerinin beyaz örtü ile kaplandığını, camlarının üzerinde ise buz tabakası oluştuğunu gördü. Hava sıcaklığının da eksi 12 dereceye kadar düşmesiyle karla kaplanmış camların ısınması bir hayli zorlaştı. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, tabaka halinde yapışmış buzu kazımak için uzun uğraş verdi.

ARABANIN ISITILMASI GEREKİYOR



Eskişehir’de uzun yıllardır kaporta ustalığı yapan Nebi Koçpınar, karla kaplı araçların nasıl temizlenmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verdi. Oluşan buz tabakaları temizlenirken araca zarar verilebileceğinden bahseden Koçpınar, “Buzlanmayı çözmek için arabayı çalıştırdıktan sonra 10 dakika rölantide beklenmesi gerekiyor, arabanın ısınması lazım. Ön ve arka cam üflemelerini açarak buzlanma ortadan kaldırılabilir. İkinci bir tedbir olarak, akşamdan aracın üzerine karton veya bir örtü örterek buzlanma önlenebilir. "

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ARACIN ÜSTÜ ÖRTÜLEBİLİR

"Sürücüler, akşam arabayı park ettikten sonra silecekleri kaldırarak işlerini kolaylaştırabilirler. Sürücüler buz tabakasını kazımaya çalışırsa, araç camları çizilir. Ayrıca kazıma yönteminde camların çatlama şansı da var. Bu yüzden aparatlarla buz tabakasını kazımak tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Buzlar erisin diye bir anda sıcak su dökmek ya da camlara ısıtıcı tutmak da çok zararlı bir yöntem. Bu şekilde de camlar bir anda ısınınca çatlama riski oluşuyor” dedi.

FOTOĞRAF 7 Dayanıksız olması nedeniyle daha çok trajik kazalarla anılan, halk arasında \"kuş serisi\" olarak adlandırılan Tofaş'ın Şahin modeli, bu kez güzel bir habere konu oldu. Çok sevdiği ve ilk arabası olan Tofaş Şahin aracı ile yolculuğa çıkan Şevket Sahtiyan, kardeşiyle birlikte 20 Avrupa kentini geçerek Kuzey Kutbu’na vardı. İstanbul'da başlayan ve Nordkapp'ta biten, 21 gün süren yolculukta Sahtiyan kardeşler, 35 bin TL yakıt harcadı. 14 bin kilometre yaparak 13-14 gününü fiziksel olarak yolda geçiren Şevket Sahtiyan, \"beyaz gelin\" dediği Tofaş ile kimsenin yapmaya cesaret edemediği bir şeyi yaptı. Eski arabalara meraklı olan ve ilk arabası olan Şahin’i 10 yıl önce 18 yaşında iken kavuştuğunu belirten Sahtiyan, İtalya’ya kasım ayında ticari fuar gittiğini söyledi. Sahtiyan, kardeşine \"Gidelim mi beyaz gelinle?\" diyerek Almanya'ya doğru yola çıktıklarını söylerken Zürih'teyken dağları karda çıkınca \"Tofaş ile buraya kadar gelmişiz. Buradan yukarıya doğru kuzeye dümdüz gidelim.\" diyerek Norveç'e gitmeye karar verdiğini açıkladı Yolculuk boyunca 35 bin litrelik benzin yaktığını söyleyen Sahtiyan, arabanın çok benzin yaktığından dem vurdu. İskandinav ülkelerini geçtiği sırada arabanın adeta buz kütlesine dönüştüğünü belirten Sahtiyan, çamurluğunun içi kar buz oldu olduğunu ve o sesin rahatsız ettiğini söyledi. Çılgın yolculukta sadece aracının radyatöre giden hortumu çatladı. Şahin tutkunu kardeşler araçlarıyla İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti İstanbul'dan yola çıkan Şevket ve Tugay Sahtiyan kardeşler, Şahin model otomobil sevgisini bir üst seviyeye çıkartarak, araçlarıyla Kuzey Kutbu'na ulaşarak bir ilki başardı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için harekete geçti. 1628 rakımlı Topçam Dağına çıkan ekipler ıssız yolda kara saplanan bir otomobil sürücüsü ile karşılaştı. Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın imdadına yetişti. Otomobil yoğun gayretleri sonucu kara saplandığı yerden kurtarıldı. Araç sürücüsü ekiplere teşekkür ederken, jandarma ekipleri şahsı zincir takmadan yola çıkmaması uyarısında bulundu. Otomobil sürücüsünü kurtaran ekipler karla kaplı Topçam dağında yemleme yaptı. Yaban hayvanları için balyalarla çam ağaçlarının altına ot bırakıldı. Kuşlar için ise uygun noktalara buğday dökülerek yemleme yapıldı. Ekiplerin karlı yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi. Yaban hayatı için yola çıktılar: Mahsur kalan şahsı kurtardılar Tokat'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakmak için yola çıkan ekipler karlı yolda mahsur kalan sürücünün imdadına yetişti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bu mevsim yağan karın kalınlığı 3,5 metre olarak ölçülürken, kapalı olan 332 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açmak zorunda kaldı.<br> 3,5 metre karın yağdığı Bitlis'te yön levhaları, tabelalar, otobüs durakları ve trafik ışıkları da kardan kaybolurken, karın durmasıyla birlikte tipi ve fırtına başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, bazı yolların kapalı olmasından dolayı özellikle tır sürücüleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Yolda mahsur kalanlar için Bitlis Valiliği koordinasyonunda Kızılay tarafından da kumanyalar dağıtıldı. Köy yollarında il özel idare, kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına 724 devam ediyor. Tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu.



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