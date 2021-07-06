Çamlıca Kulesi'ne rekor ziyaret: Bir ayda 39 bin kişiye ulaştı

Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda açılışı yapılan Çamlıca Kulesi'ne ilgi giderek artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Haziran ayında Çamlıca Kulesi'ne gerçekleşen ziyaretçi akınıyla ilgili bilgilendirme yaptı.
- Twitter hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nin Haziran ayında 39 bin 174 kişiyi misafir ettiğini açıkladı.
"GÖKYÜZÜNE ERİŞEN GURURUMUZ"
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadeleri yer aldı.
Haziran ayında toplam 👥39.174 misafirimiz
↕️Avrupa'nın en yükseği,
💫Gökyüzüne erişen gururumuz,
🥇İstanbul'un yeni simgesi #ÇamlıcaKulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti... pic.twitter.com/20ebMwYCg8
Haziran ayında toplam 👥39.174 misafirimiz