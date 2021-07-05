Gündem Haziranda Çamlıca Kulesini 39 bin kişi ziyaret etti
İSTANBUL

Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Çamlıca Kulesini kaç kişi ziyaret etti? İşte o rakamlar...
Çamlıca Kulesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Çamlıca Kulesi'nin geçen ayki ziyaret sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadesini kullandı.

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