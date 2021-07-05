Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin kişi ziyaret etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Haziran ayında 39 bin 174 misafirin Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyrettiğini bildirdi.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2021, 18:18 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2021, 18:20 AA