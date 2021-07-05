Haziran'da Çamlıca Kulesi'ni 39 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Çamlıca Kulesi'nin geçen ayki ziyaret sayısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Haziran ayında toplam 👥39.174 misafirimiz
↕️Avrupa'nın en yükseği,
💫Gökyüzüne erişen gururumuz,
🥇İstanbul'un yeni simgesi #ÇamlıcaKulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti... pic.twitter.com/20ebMwYCg8
Haziran ayında toplam 👥39.174 misafirimiz
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, "Haziran ayında toplam 39 bin 174 misafirimiz Avrupa'nın en yükseği, Gökyüzüne erişen gururumuz, İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi'nden dünyanın en güzel şehrini seyretti." ifadesini kullandı.