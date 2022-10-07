Can Ataklı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı topa tuttu: Kazanamazsın kardeşim

Millet ittifakının adaylık krizi sürüyor. Altılı masa hala daha bir isim üzerinde uzlaşmamışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise her fırsatta adaylığa göz kırpıyor. Bazı anket şirketlerinde ise CHP'nin İstanbul belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara belediye başkanı Mansur Yavaş'ın adaylıkları öne çıkıyor.

CAN ATAKLI'DAN SALVOLAR

Daha önce HDP'nin millet ittifakının ortaklarından olduğunu savunan ve beğenmeyen gitsin Erdoğan'a oy versin diyen CHP'nin yandaş gazetecisi Can Ataklı bu kez anketlerde öne çıkan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını sert dille eleştirdi.

GÜNDEM Can Ataklı: İBB yönetimi beni TELE1'den kovdurmaya çalıştı

"BANA KIZIYORLAR APTAL APTAL"

Ataklı'nın yayınladığı videoda konu hakkında yaptığı açıklamalar şöyle: "Aday yarıştırma işini önleyemediler kardeşim. Kamuoyunun beyni yıkandı. Sadece Ankaralı Mansur kaldı gibi ismini buraya soktular. Bu belediye başkanları falan aday olmayacak saçma sapan bir şey zaten. Bana kızıyorlar, hala aptal aptal soru soruyorlar. 'Nedir bu Mansur takıntın?' diye... Lan takıntı makıntı yok. Akıl mantık konuşuyoruz burada, İstanbul'la hangi belediyeyle ne işim olabilir benim.

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OYNAT 03:57 Sunucu Can Ataklı: İBB yönetimi beni TELE1'den kovdurmaya çalıştı Gazeteci Can Ataklı, İSPARK'ın zarar ettiğine ve kötü yönetiminden dolayı konkordato ilan edeceğine yönelik yazısı sonrası CHP'lilerin linciyle karşılaşmıştı.



Bugün yeni iddialarda bulunan Ataklı, 'İBB yönetimini saran çetemsi bir şey var. İhbarlar yaptılar, patronları aradılar, 'atın bu adamı' dediler' ifadelerini kullanarak, İBB yönetimi tarafından TELE1 kanalından kovulması için baskı yapıldığını söyledi.

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İMAMOĞLU'NA: ÇALIŞACAKSIN KARDEŞİM

Hiçbir sorunum yok. İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim. Başka adaylıklara falan kafa takma.

"LAN MANSUR NEREDEN ADAY DA KILIÇDAROĞLU'NU GEÇSİN"

Mansur aday olursa kazanamazsın kardeşim. Böyle kendi kendinize havaya girmeyin. Hakaretler etmeyin.

Sonuçta yaptıkları şu; Erdoğan 39.5'e çıktı, onu 14 bilmem neyle Kıılıçdaroğlu takip ediyor, 3'üncü Mansur 12 alıyor vs... Kılıçdaroğlu Yavaş'ı geçti diyorlar. Lan Yavaş nereden aday da geçsin. İki tane anket şirketinin bir çek karşılığında aday gösterdiği bir adam."