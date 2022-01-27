İmamoğlu'na 'salak gibi' diyen Can Ataklı'dan geri vites: Gider yani ne olmuş
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, "Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun" demişti. Ataklı bugünkü programında muhteşem bir 'U' dönüşü yaparak, "Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven" ifadelerini kullandı.
stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası yaptığını skandal ifadelerle savunan İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." demişti.
İmamoğlu'nu hedef almıştı
Tepkilerin art arda geldiği olayla ilgili bir bir yorum da
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan gelmişti. Bir video paylaşan Ataklı, İmamoğlu'nu hedef alarak şunları söylemişti: "Bir de salak gibi gideceğin restoranın önünde önceden kar küreme araçlarını gönderirsen."
Dün İmamaoğlu'nu eleştiren Ataklı bugün Flash TV'de sunduğu haber programında 'U' dönüşü yaparak şu ifadeleri kullandı: "Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven. Adamın yemeğe gidip çıkması arasında daha kar yok. Yemeğe gitmiş bilmem nereye. Bana sorsan... Gider, gidilebilir, bir şey yok ki." sözleriyle savundu.