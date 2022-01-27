Gündem İmamoğluna salak gibi diyen Can Ataklıdan geri vites Gider yani ne olmuş
POLİTİKA

İmamoğlu'na 'salak gibi' diyen Can Ataklı'dan geri vites: Gider yani ne olmuş

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, "Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun" demişti. Ataklı bugünkü programında muhteşem bir 'U' dönüşü yaparak, "Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı Ekrem İmamoğluna ne dedi? Can Ataklı kimdir? Ekrem İmamoğlu balıkçı olayı ne?
Can Ataklı ve Ekrem İmamoğlu

stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde kar felaketi yaşanırken, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası yaptığını skandal ifadelerle savunan İmamoğlu, "Gizli bir yemek değildi, tepkiler beni ilgilendirmiyor." demişti.

İmamoğlu'nu hedef almıştı

Tepkilerin art arda geldiği olayla ilgili bir bir yorum da

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'dan gelmişti. Bir video paylaşan Ataklı, İmamoğlu'nu hedef alarak şunları söylemişti: "Bir de salak gibi gideceğin restoranın önünde önceden kar küreme araçlarını gönderirsen."

İmamoğlu'na 'Salak gibi yemeğe gitti' diyen Can Ataklı'dan geri vites: Gider yani ne olmuş
OYNAT 00:36
İmamoğlu'na 'Salak gibi yemeğe gitti' diyen Can Ataklı'dan geri vites: Gider yani ne olmuş
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alarak, 'Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun' demişti.

Ataklı bugünkü programında bir 'U' dönüşü yaparak, 'Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven.' ifadelerini kullandı.

"Ben de giderim sen de git"

Dün İmamaoğlu'nu eleştiren Ataklı bugün Flash TV'de sunduğu haber programında 'U' dönüşü yaparak şu ifadeleri kullandı: "Adam yemek yemeye gitti. Gider, ne olmuş. Ben de giderdim. Sen de git. Burada ayıp bir şey yok ki, tam tersi, özgüven. Adamın yemeğe gidip çıkması arasında daha kar yok. Yemeğe gitmiş bilmem nereye. Bana sorsan... Gider, gidilebilir, bir şey yok ki." sözleriyle savundu.

Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
OYNAT 01:33
Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bu durumun savunulacak bir yanının olmadığını ifade eden Ataklı, 'Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun' ifadelerini kullandı.


İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

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Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun
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