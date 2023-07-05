Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası

"Muhalefet bana göre kazandı. 55-45 gibi, 53-47 olur, 52-48 olur o kadar detayını bilemem ama muhalefetin kazandığına ama seçimlerin ters ilan edildiğine ben sonuna kadar inanıyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Bir gün birileri mutlaka bu gerçeği ortaya çıkaracak."