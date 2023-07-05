|
Gündem

Can Ataklı kayışı iyice kopardı: 'Seçimleri yüzde 55'le muhalefet kazandı' iddiası

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan seçim hezimetini halen atlatamayan CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, şimdi de seçimleri muhalefetin kazandığını ancak sonuçların ters ilan edildiğini iddia etti.

15:05 . 5/07/2023 الأربعاء
Diğer
Can Ataklı

Can Ataklı

CHP yandaşı sözde gazeteci
Can Ataklı
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde neredeyse tüm muhalefetin birleşerek aldığı ağır hezimeti hala atlatamadı. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan CHP yandaşı gazeteci, seçimlere ilişkin şaşkına çeviren sözler sarf etti.


"Muhalefet 55-45 kazandı"

Ataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rakip olduğu 28 Mayıs seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etti. Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun bile kabul ettiği seçim yenilgisine ilişkin
"Muhalefet bana göre kazandı. 55-45 gibi, 53-47 olur, 52-48 olur o kadar detayını bilemem ama muhalefetin kazandığına ama seçimlerin ters ilan edildiğine ben sonuna kadar inanıyorum. Bu gerçek eninde sonunda ortaya çıkar. Bir gün birileri mutlaka bu gerçeği ortaya çıkaracak."
ifadelerini kullandı.


#Can Ataklı
#muhalefet
#seçim
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da nargile yasağı hangi alanlarda geçerli olacak?