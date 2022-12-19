Gündem Can Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu CHPnin içinde bir sürü geri zekalı var
POLİTİKA

Can Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var

Son günlerde muhalefete yönelik eleştiriyle gündeme gelen gazeteci Can Ataklı, CHP'lilere bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Youtube yayınında konuşan Ataklı, "CHP'nin içinde Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' dediğini zanneden geri zekalılar var." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHPnin içinde bir sürü geri zekalı var
Can Ataklı

Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda muhalefete yönettiği eleştirilerle gündeme gelen Can Ataklı, CHP'lilere sert sözlerle yüklendi.

CHP'LİLERE ÇOK SERT SÖZLER

Youtube yayınında konuşan Ataklı, "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var." dedi. Ataklı konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var."

Can Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
OYNAT 00:54
Can Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var
Son günlerde muhalefete yönelik eleştiriyle gündeme gelen gazeteci Can Ataklı, CHP'lilere bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Youtube yayınında konuşan Ataklı, 'CHP'nin içinde Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' dediğini zanneden geri zekalılar var' dedi.

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