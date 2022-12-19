Son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarda muhalefete yönettiği eleştirilerle gündeme gelen Can Ataklı, CHP'lilere sert sözlerle yüklendi.

CHP'LİLERE ÇOK SERT SÖZLER

Youtube yayınında konuşan Ataklı, "Bu CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var." dedi. Ataklı konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç bana bozulmasınlar. İşte o geri zekalılar zannediyorlar ki 'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu iterek ben onu ham yaparım ben onu yenerim. En güçsüz aday zannediyor' diye düşünüyorlar. Hakikaten buna inanan geri zekalılar var biliyor musun? Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na aday ol dediğini zanneden geri zekalılar var."

OYNAT 00:54 Can Ataklı muhalefeti yerden yere vurdu: CHP'nin içinde bir sürü geri zekalı var Son günlerde muhalefete yönelik eleştiriyle gündeme gelen gazeteci Can Ataklı, CHP'lilere bir kez daha sert sözlerle yüklendi. Youtube yayınında konuşan Ataklı, 'CHP'nin içinde Erdoğan'ın yenebileceği aday olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu'na 'aday ol' dediğini zanneden geri zekalılar var' dedi. BiP'te paylaş

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