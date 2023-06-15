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Can Ataklı'dan Eda Ece'nin rezil sözlerine savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor

CHP yandaşı gazeteci, katıldığı ödül töreninde depremzedeleri aşağılayan oyuncu Eda Ece'ye sahip çıktı. Türkiye'de milyonlarca kişinin Ece gibi düşündüğünü öne süren Ataklı, "Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor." dedi.

12:03 . 15/06/2023 Thursday
Yeni Şafak
Yandaş gazeteci Can Ataklı, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'yi savundu.

Yandaş gazeteci Can Ataklı, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'yi savundu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedeleri hedef alan oyunucu Eda Ece "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." sözleriyle infial uyandırdı.

Her kesimden insanın tepkisini çeken Ece'ye CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı sahip çıktı.

Tepkilerin nedenine 'aşağılık duygusu' deyip iktidarı suçladı

Ece'den 'çok şeker, çok güzel, çok yetenekli bir kız' şeklinde bahseden Ataklı,
" Bir espri yapıyor kendince. Fakat şu an ülkemizi tamamen hakimiyetine almış olan kin, nefret, düşmanlık duygusu var. Bunların kaynaklanma nedeni aşırı eziklik, aşağılık duygusu. Ama iktidarın sağladığı bir güç ve kibir."
diyerek bunun da sorumlusunun iktidar olduğunu öne sürdü.

'Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor'

Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun üzerine AK Parti tayfası bir ayağı kalktı. Vay efendim depremzedeleri aşağılıyormuş, insanları ötekileştiriyor, şunu yapıyor bunu yapıyor. Yav kardeşim geçin bunları. Şu anda Türkiye'de milyonlarca kişi böyle düşünüyor. Bu ötekileştirmekten ayrımcılıktan falan kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar bu konuda aslında çok hassas. Pek çok insan bunu söylüyor. 'Kardeşim bundan sonra hiç kimseye yardım falan etmem.' Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor."



#Can Ataklı
#Eda Ece
#Depremzede
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