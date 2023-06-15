Can Ataklı'dan Eda Ece'nin rezil sözlerine savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor

Yandaş gazeteci Can Ataklı, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'yi savundu.
Seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için depremzedeleri hedef alan oyunucu Eda Ece "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." sözleriyle infial uyandırdı.
Her kesimden insanın tepkisini çeken Ece'ye CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı sahip çıktı.
Tepkilerin nedenine 'aşağılık duygusu' deyip iktidarı suçladı
'Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor'
Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü: