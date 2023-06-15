Can Ataklı'dan Eda Ece'nin rezil sözlerine savunma: Linç kampanyası tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor

"Onun üzerine AK Parti tayfası bir ayağı kalktı. Vay efendim depremzedeleri aşağılıyormuş, insanları ötekileştiriyor, şunu yapıyor bunu yapıyor. Yav kardeşim geçin bunları. Şu anda Türkiye'de milyonlarca kişi böyle düşünüyor. Bu ötekileştirmekten ayrımcılıktan falan kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar bu konuda aslında çok hassas. Pek çok insan bunu söylüyor. 'Kardeşim bundan sonra hiç kimseye yardım falan etmem.' Bu linç kampanyası, aşağılık duygusu içinde olan cahil, bilgisiz, kendi ülkesine düşman insanların tersine 28 Şubat yaratma hevesinden kaynaklanıyor."