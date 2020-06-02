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Gündem Can Dündarın milyon dolarlık kaçak villası için son gün 11 Haziran
MUĞLA

Can Dündar’ın milyon dolarlık kaçak villası için son gün 11 Haziran

MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya’ya firar ettiği için hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’ın Bodrum’daki milyon dolarlık villası için yıkım kararı çıktı. Hazine arazisine kaçak yapılar yaptıran Dündar’ın evinin kaçak bölümlerinin 11 Haziran’da yıkılacağı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Can Dündar
Can Dündar

Can Dündar’ın Bodrum’un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi’nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti.

Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş
GÜNDEM
Firari Can Dündar'ın villası da kaçak çıktı: 188 metrekarelik kısmı hazineye aitmiş

Pergole, aska balkon ve çardak da kaçak

Müdürlüğün isteği doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi Yapı ve İmar ekipleri, villanın yüzme havuzunun yanı sıra 'pergole, asma balkon ve çardak’ kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını tespit edildi. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de uydu fotoğraflarından Dündar’ın villasındaki kaçak kısımların tamamını tespit etti.

Can Dündar kaçak villasını 15 gün içinde tahliye edip 148 bin 144 lira ödeyecek
GÜNDEM
Can Dündar kaçak villasını 15 gün içinde tahliye edip 148 bin 144 lira ödeyecek
  • Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan ’havuz, pergole, asma balkon ve çardak’ bölümlerinin hiçbirinin ’Yapı Kayıt Belgesi’ olmadığı ortaya çıktı.

Tebliğ gönderildi

Can Dündar ve eşi Dilek Dündar’ın üzerine ortak tapusu bulunan milyon dolarlık villanın tahliye edilmesi için Bodrum ve İstanbul’daki adreslere eş zamanlı gönderilen yazının, Dündar ailesinin İstanbul’daki adresinde çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi.

  • 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Can Dündar villadaki kaçak kısımları 11 Haziran tarihine kadar yıktırmazsa, bu yapılar Bodrum Belediyesi ekipleri veya Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yıkılacak.
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