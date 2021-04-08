Can ile Boncuk'un dostluğu: ​Gaziantep’in maskotu oldular​

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinden şempanze “Can” ile yavru ayı “Boncuk”un dostluğu ziyaretçilerden ilgi görüyor. Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin yeni sakini yavru ayı “Boncuk”, görevliler tarafından özenle büyütülüyor. Yavru ayı, hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen 5 yaşındaki şempanze “Can” ile günün 3-4 saatini birlikte geçiriyor. Ziyaretçiler de şempanze ile yavru ayının ilişkisini ilgiyle izliyor.

BİRLİKTE SOSYALLEŞİYORLAR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Boncuk’un yaklaşık 1 ay önce doğduğunu anlatarak, “Boncuk’a annesi bakmadı. Bakmadığı için de biz kendisine annelik ettik. Boncuk’a günde 1,5-2 litre süt veriyoruz. Sütün içine bıldırcın yumurtası ve özel mamalar karıştırıp, özel diyetler hazırlayıp günde 3-4 öğün besliyoruz.” diye konuştu. Şempanze “Can”ı da benzer şekilde kendilerinin büyüttüğünü belirten Özsöyler, şunları kaydetti: “Yavru ayı, şempanze ‘Can’ ile birlikte dolaşıyor. Sosyalleşmeleri için günde 3-4 saatlerini birlikte geçirmesini sağlıyoruz. Can onu korumaya, Boncuk da ona sarılmaya çalışıyor. 3-4 saatlerini bu şekilde geçirdikleri için sosyalleşiyorlar ve birbirlerinden kopmuyorlar, yabancılık çekmiyorlar. Can, Boncuk’un bir yere düşmemesi için önüne geçiyor, onu korumaya, kucağına almaya çalışıyor. Ona annelik, kardeşlik görevi yapıyor.”

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Botanik Bahçesi de ziyarete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ve dünyanın floralarında bulunan bitkilerin canlı koleksiyonunu oluşturmak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Botanik Bahçesi bu yıl da eşsiz bitki familyasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. Toplamda 17 bin metrekarelik alana kurularak 11 özel tasarım bahçe, bine yakın bitki çeşidi ve yüz binlerce bitki adedine sahip Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı Botanik Bahçesi, ziyaretçilerine dünyanın dört bir yanından getirdiği bitki familyasıyla buluşturuyor.