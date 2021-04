Can ile Boncuk'un dostluğu: ​Gaziantep’in maskotu oldular​ Can ile Boncuk'un dostluğu: Gaziantep’in maskotu oldular Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin sakinlerinden 5 yaşındaki şempanze “Can” ile yavru ayı “Boncuk”un dostluğu ziyaretçilerden ilgi görüyor. Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Boncuk’a annesi bakmadı. Can da onu korumaya aldı. Ona annelik, kardeşlik yapıyor. Birlikte sosyalleşiyorlar” dedi.

Haber Merkezi 08 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 08 Nisan 2021, 07:01 Yeni Şafak