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Çanakkale Boğazı için 10 knot talimatı: Geçişler kapatıldı seferler iptal edildi

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve sert akıntı nedeniyle Boğaz, Liman Başkanlığının talimatıyla hızı 10 knot altındaki gemiler için çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla kararı diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

08:42 - 21/01/2024 Pazar
AA
Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı 10 knot altındaki tüm gemiler için transit geçişlere kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve sert akıntı nedeniyle Boğaz, Liman Başkanlığının talimatıyla hızı
10 knot altındaki gemiler için çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla kararı diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Öte yandan
Eceabat'tan Çanakkale'ye saat 04.00 ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 05.00'daki arabalı vapur seferleri de aynı nedenle iptal edildi.


#Çanakkale
#Çanakkale Boğazı
#fırtına
1 saat önce
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