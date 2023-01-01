Gündem Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden başladı. Sisin etkisini yitirmesiyle gemiler seyrine devam ederken, geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar devreye alındı.

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Haber Merkezi Diğer
Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle transit gemi geçişlerine açıldı
Foto/Arşiv

Dün akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis nedeniyle durdurulan boğazdaki çift yönlü transit gemi geçişleri, sabah saatlerinde normale döndü.

Sisin etkisini yitirmesiyle gemiler seyrine devam ederken, geçici olarak durdurulan Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de tekrar devreye alındı.

Dün akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden olmuş, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyurulmuştu.

İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı
GÜNDEM
İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
OYNAT 00:25
Manisa'da yeni yılın ilk dakikalarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Furkan Öztürk (20) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, yeni yılın ilk dakikalarında Baklacı Mahallesinde meydana geldi. S.Ö. (21) yönetimindeki 45 AJZ 722 plakalı otomobil, Baklacı Mahallesi girişinde karşı yönden gelen M.G. yönetimindeki 45 KA 0065 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki Furkan Öztürk'ün hayatını kaybettiği, otomobilin sürücüsü S.Ö ve yine yolcu konumunda bulunan M.Ç. (20), M.A. (21)., S.M. (20) ile kamyonetin sürücüsü G.Ö. ve araçtaki B.U.'nun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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