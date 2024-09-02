Çanakkale Boğazı'nda arızalanan yük gemisi demirletildi

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki 2017 yılından bu yana devam eden İnkaya Mağarası kazı çalışmalarında bu yıl geçmiş yıllarda tarihlendirme yapılan 86 bin yıllık yaşam izleri bulunan bölgede ilk kazı çalışması gerçekleştirildi. Kazı çalışmalarında, 86 bin yıl öncesine kadar inen insan yaşam izlerine rastlanırken, insitü olmayan saplı aletler bulundu.