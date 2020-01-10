Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı Çanakkale Boğazı'nda balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı Çanakkale Boğazı'nın Gelibolu önlerinde balıkçı teknesi yolcu feribotuna çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle feribottan denize mazot sızdığı fark edildi. Bunun üzerine iskeleye yanaştırılan feribottaki araç ve yolcular tahliye edildi.

Haber Merkezi 10 Ocak 2020, 09:56 Son Güncelleme: 10 Ocak 2020, 09:58 AA