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Çanakkale Boğazı'nda bekleyen arızalı gemi römorkör tarafından çekildi

Çanakkale Boğazı'nda bekleyen arızalı gemi römorkör tarafından çekildi

11:4626/03/2025, Çarşamba
DHA
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Çanakkale açıklarında 6 gün önce makine arızası yapan Belize bayraklı konteyner gemisi, römorkör tarafından yedeklenerek boğazdan geçti.

İsrail'den İstanbul'daki Ambarlı Limanı'na yola çıkan 100 metre uzunluğundaki Belize bayraklı 'Greta' isimli konteyner gemisi, 20 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nda Yeniköy açıklarında makine arızası yaptı. Akıntı ile sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-18', bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman bölgesine götürülüp, demirletildi.

Gemi yedeklenerek çekildi

Burada 6 gündür demirli olan gemi, bugün sabah saatlerinde 'Kurtarma-20' römorkuna yedeklenerek boğazdan geçirildi. Gemiye, boğazı geçişi sırasında 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-13' römorkörleri de eşlik etti. Geminin Ambarlı Limanı'na götürüldüğü öğrenildi.




#Çanakkale
#Boğaz
#Arıza

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