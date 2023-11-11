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Çanakkale Boğazı’nda fırtına: Tüm feribot seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu.

14:55 - 11/11/2023 Cumartesi
IHA
Feribot seferleri geçici süreyle durduruldu

Feribot seferleri geçici süreyle durduruldu

Meteorolojinin dün Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası saatteki hızı zaman zaman yaklaşık 90 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor.


Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu duyurdu.




#Çanakkale Boğazı
#Feribot
#Fırtına
38 dakika önce
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