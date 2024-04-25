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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

Çanakkale Boğazı, kuru yük gemisinde çıkan yangın sebebiyle gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde makine dairesinde yangın çıktığı ihbarı alınan AK DISCOVERY isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisine müdahale edildiği belirtildi.

20:22 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:50 - 25/04/2024 Perşembe
Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.
Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada yangın çıktı.



Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.


Çanakkale Boğazı gemi trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.


Ekiplerin, yangına müdahalesinin sürdüğü, 1 yaralının olduğu öğrenildi.


#Çanakkale Boğazı
#gemi
#yangın
#trafik
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