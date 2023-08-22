Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındı: En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor

Çanakkale'deki orman yangınına 36 hava aracıyla müdahale ediliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak güney-kuzey yönlü askıya alındığını, çift yönden tek yöne döndüğünü bildirdi.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler, yangının deniz kenarına inmesi durumunda olası bir müdahale için teyakkuza geçirildi." ifadeleri de kullanıldı.
Çanakkale'deki orman yangınına 36 hava aracıyla müdahale ediliyor
AFAD'dan yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale edildiği belirtildi.
Yangının, belediyeler ve özel idarelerden toplam 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.
Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise vatandaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AFAD Başkanı Vali Okay Memiş bölgeye intikal etmektedir. Yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."
'EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE HAZIRLIK YAPILIYOR'
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Bu yangın saat Danyeli mevkiide 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuşuçuşu yaklaşık 15.1 kmlik bir hattı, 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite tevakuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı.