Gündem Çanakkale Boğazında korku dolu anlar
ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı’nda korku dolu anlar

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası sebebiyle sürüklenen gemi kurtarılarak Karanlık Liman’a demirletildi.

Haber Merkezi İHA
Çanakkale Boğazı’nda korku dolu anlar
Makine arızası sebebiyle sürüklenen gemi kurtarılarak Karanlık Liman’a demirletildi. ​

Yunanistan’dan Romanya’ya giden 99 metre uzunluğundaki 2 bin 265 grostonluk Sierra Leone bayraklı ‘Lady Zona’ adlı demir yüklü konteyner gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerken makine arızası sebebiyle sürüklenmeye başladı.

Limana çekildi

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.
Geminin makine arızasının giderilmeye çalışıldığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı
GÜNDEM
Çanakkale Boğazı 13,5 saat sonra transit gemi geçişine açıldı

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
FOTOĞRAF 4
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Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı’na saat 15.29'da giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 71 borda numaralı ve 154 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'USS Ross', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
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ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait 154 metrelik 'USS Ross' adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


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