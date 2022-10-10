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ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi limana çekildi

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre boyundaki Liberya bayraklı "MSC Malena" isimli konteyner gemisi, Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı. Gemi, makine arızası nedeniyle limana çekildi.

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Haber Merkezi AA
Çanakkale Boğazında makine arızası yapan gemi limana çekildi - Son dakika haberleri
Çanakkale Boğazı’nda konteyner gemisi makine arızası yaptı.

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre boyundaki Liberya bayraklı "MSC Malena" isimli konteyner gemisi, Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.

AA

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

AA

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

AA

Gemi, römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine sevk edildi.

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