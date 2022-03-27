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ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturan yük gemisi için ekip yönlendirildi.

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Haber Merkezi AA
Çanakkale Boğazında yük gemisi karaya oturdu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı Gelibolu isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle boğazın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi.

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

İzmir'de şaşırtan görüntü: Deniz çekilmesi 50 metreyi buldu
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Bademli Limanı'nda 3 kayık, deniz çekilmesi nedeniyle karaya oturdu, denizin bazı noktalarında küçük adacıklar oluştu.<br>
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Limanda 20 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Öner, denizdeki çekilmenin geçen senelere kıyasla bu yıl daha belirgin olduğunu ifade etti.<br>
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Balıkçılar açısından herhangi bir tehlikenin olmadığını aktaran Öner, \"Fakat denizin dibinde akıntı çok oluyor. Akıntı çok olduğu için de bu durum küçük balıkçıları ister istemez etkiliyor. Sarsılma olduğu için küçük tekneler çıkmamayı tercih ediyor.\" dedi.<br>
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Eşiyle Bademli koylarına gelen Sevgi Han ise denizin durumunu görünce şaşkınlık yaşadıklarını kaydetti.<br>
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Dikili'nin görülmeye değer yerleri olduğuna dikkati çeken Han, şöyle dedi:<br>
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\"Harika bir doğası var. Aşık oldum diyebilirim. Fakat denizi görünce şoka girdim. Denizde 50-60 metrelik çekilme var. Bu bizim için çok üzücü oldu. Umarım bilim insanları mutlaka daha farklı açıdan açıklayacaktır. Hayra alamet olsun diyorum. Gelecek nesil için kaygılıyım. Bizler, karı koca doğa severiz. Elimizden geldiği kadar doğaya saygılı bir şekilde dolaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu şok edici manzaraları rotamızda, başka yerlerde görmeyiz.\"<br>
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