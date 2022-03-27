Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

\"Harika bir doğası var. Aşık oldum diyebilirim. Fakat denizi görünce şoka girdim. Denizde 50-60 metrelik çekilme var. Bu bizim için çok üzücü oldu. Umarım bilim insanları mutlaka daha farklı açıdan açıklayacaktır. Hayra alamet olsun diyorum. Gelecek nesil için kaygılıyım. Bizler, karı koca doğa severiz. Elimizden geldiği kadar doğaya saygılı bir şekilde dolaşmaya çalışıyoruz. Umarım bu şok edici manzaraları rotamızda, başka yerlerde görmeyiz.\"<br>