Çanakkale depremiyle ilgili AFAD'tan açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

AFAD'ın paylaştığı görselde depremin olduğu yerin yanı sıra depremin şiddetine göre yapılan sınıflandırmalar da var.