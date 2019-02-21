Gündem Çanakkale depremiyle ilgili AFADtan açıklama
ÇANAKKALE

Son dakika: ​Çanakkale depremiyle ilgili AFAD açıklama

Çanakkale depremiyle ilgili AFAD'tan açıklama

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AFAD tarafından paylaşılan görsel.
AFAD tarafından paylaşılan görsel.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.

AFAD'ın paylaştığı görselde depremin olduğu yerin yanı sıra depremin şiddetine göre yapılan sınıflandırmalar da var.

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